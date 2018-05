Santiago Nieto no será otra vez el fiscal electoral: AMLO

Jalisco

Andrés Manuel López Obrador rechazó que, de ganar la Presidencia, vaya a proponer a Santiago Nieto para que ocupe de nueva cuenta la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (Fepade).

Al continuar una gira por Jalisco, el tabasqueño destacó que el ex funcionario de la PGR tiene “todo el conocimiento” del caso Odebrecht y “tiene mucha información”; sin embargo, descartó que la vaya a aprovechar en contra de algún adversario.

“Yo no soy verdugo, yo no quiero venganza, yo quiero justicia (...) Todas las investigaciones que estén en curso van a continuar.

“El ex fiscal tiene todo el conocimiento de lo de Odebrecht, tiene mucha información y a mí me importa bastante, no para que él esté en esa función de nuevo. Santiago Nieto no va a ser fiscal”, subrayó luego de encabezar un mitin en Tlaquepaque.

Al considerar que Nieto “fue víctima de una injusticia” al ser removido de la Fepade, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia aclaró que el ex funcionario de la PGR no está poniendo ninguna condición para sumarse a su proyecto.

El pasado 29 enero, López Obrador ya presentó a María Esthela Ríos González, Ernestina Godoy Ramos y a José Agustín Ortiz Pinchetti, como la terna que, de ganar los comicios de julio entrante, propondría al Congreso para que fuera elegido como titular de la Fepade.

El abanderado presidencial de Morena, PT y PES adelantó que en los próximos días se estarán sumando más ciudadanos para respaldar su candidatura, lo que a su consideró “ayuda a que también se definan los indecisos”.