Chertorivsky propone reducir inseguridad en Iztapalapa

Ciudad de México

El aspirante a la candidatura del PRD al gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, propuso que todos los que busquen un puesto de elección popular "nos pasen por Rayos X para que nos busquen con lupa" y se corrobore si son personas honestas.

Dijo que los recursos que tiene "poquitos o muchos" son honestos "pueden revisar mis cuentas, cada peso es ganado con honestidad, lo pongo a escrutinio público".

El ex funcionario del gobierno de Miguel Ángel Mancera, visitó la colonia Lomas de Zaragoza en Iztapalapa, misma que se localiza en los límites del municipio de Chalco y un índice delincuencial alto, según cifras de la Procuraduría capitalina.

Chertorivsky hizo un recorrido por la calle principal 15 de Septiembre, donde saludo de mano a propietarios y encargados de establecimientos comerciales, quienes se quejaron de la inseguridad y la falta de agua.

"Cuando hay agua, es de color tamarindo, los depósitos tienen mucha tierra, ¡la delincuencia, señor!, secuestros, atracos, venta de droga, está cabrón, difícil... Nunca tenemos agua", denunció una vecina.

El aspirante argumentó que el problema se resolverá con un proyecto de mediano plazo de inversión con un fideicomiso público auditable por 50 mil millones de pesos en seis años.

Esta parte de la demarcación se localiza arriba de unas lomas, de ahí el nombre de la colonia que es aledaña a la Autopista México Puebla, cerca del puente vehicular de La Concordia, donde en octubre de 2015 amaneció colgado el cuerpo de un hombre.

"¡Lo dice la cabeza, lo dice el corazón, el próximo gobierno será con Salomón...!" y "¡Salomón, bizcocho nos vemos en el dieciocho...!", corearon alrededor de un centenar de acompañantes.

En cuanto al tema de la delincuencia Chertorivsky afirmo que la seguridad no sólo es cosa de policías que requieren capacitación, tecnología e inteligencia: "tenemos que hablar también de economía. Lo he dicho y lo sostengo no solo es un tema de la pobreza".

Precisó que "hay ricos, riquísimos, pero al mismo tiempo, rateros, los hay, hay que decirlo con puntualidad".

Llamó a entender la relación entre economía y sociedad "lo que sucede con la delincuencia, involucra la actividad económica de la sociedad".

En su recorrido, propuso que para abatir la delincuencia hay que involucrar a los jóvenes en actividades deportivas y culturales "sí se puede hacer, puedo garantizar que sí se puede disminuir en las colonias la delincuencia".

Explicó que será a través de un "un contrato", entre padres, gobierno y jóvenes para incentivarlos con recursos.

Dijo que de llegar a la Jefatura de Gobierno de la ciudad, trabajara con una visión metropolitana con el Estado de México.

Su recorrido por esta colonia, es bastión de Morena, según comerciantes, duro poco más de una hora, el aspirante se enteró que días atrás había ocurrido una balacera a plena luz del día.





