Por NAIM, Chertorivsky pide no volver al pasado a través de cómics

Salomón Chertorivski Woldenberg, coordinador de propuesta y programa de Gobierno del candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, dijo que es necesario cambiar las políticas actuales en materia económica para no regresar a un pasado a través de cómics.

En conferencia de prensa, el ex aspirante de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se manifestó a favor de que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México salga de la capital y que el proceso de edificación sea transparente, luego de que Milenio publicó que se han subcontratado a 164 empresas para que se hagan cargo de la construcción y servicios de baños, recolección de residuo, salvamento arqueológico, ente otros.

"Más allá de los procesos en donde debe de probar la transparencia, y tiene que estar claro como se tienen que estar haciendo las cosas, hay dos cosas que son reales, no cabe duda: que la Ciudad de México necesita un nuevo aeropuerto para la zona metropolitana, lo necesita para estar más y mejor conectada con el mundo, tanto como para pasajeros como para carga, y segundo que no existe técnicamente la posibilidad de llevar a cabo proyecto alternativo que está planteado. Ese proyecto no es factible, técnicamente no se puede realizar, no se puede, lograr", aseguró.

Salomón Chertorivsky consideró que se debería estar discutiendo qué es lo que debe suceder en esos terrenos.

"Cómo revertir la contaminación, cómo vamos a tener un proyecto hidráulico hídrico en una zona que es la zona más baja de Texcoco (...) cómo vamos a conectar con el nuevo aeropuerto. Tendrían que ser las discusiones y no si Santa Lucía, cuando técnicamente es imposible, nos conviene que se salga el aeropuerto", destacó el perredista.

Chertorivsky se refirió a la propuesta del aspirante presidencial frentista, Ricardo Anaya de incrementar a cien pesos diarios, desde el primer día de gobierno, el salario mínimo y reconoció que no es suficiente para sacar de la pobreza a la familia de un trabajador.

Pero, dijo, se sientan las bases para que en cuatro años el trabajador alcance la línea de bienestar similar a la de los países desarrollados.

"Cien pesos diarios son únicamente necesario para que un adulto y un dependiente puedan tener tres alimentos. En únicamente la línea de pobreza alimentaria, por eso en 2022 el compromiso de Anaya es poder llegar a la línea de bienestar que al día de hoy está en 196 pesos, porque cada día cambia", destacó.









