Chertorivski promete mejorar los tianguis de CdMx

El precandidato del PRD a la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, recorrió el tianguis de la colonia Narciso Bassols, en Gustavo A. Madero, donde propuso formalizar ante Hacienda estos mercados sobre ruedas, así como eliminar los productos ilegales.

El precandidato saludó a los tianguistas en la calle 604, aunque sólo caminó la mitad.

Chertorivski estuvo acompañado por Arturo Granados, presidente del Consejo Coordinador de Comercio Social de los tianguistas, quien le presentó a algunos comerciantes.

“Esperamos que nos apoye cuando llegue a ser jefe de Gobierno de la ciudad, que no nos olvide y nosotros lo vamos a apoyar”, dijo don Mario que vende frutas y verduras.

Con poca afluencia en este mercado ambulante, algunos visitantes se mostraron incómodos: “estas payasadas qué, mejor déjenme pasar”, dijo una señora.

Todo mi respeto para aquellos que día con día trabajan con honestidad por su familia, con mis amigos tianguistas de #GAM. #SalomónEsGarantía





Otro “marchante” comentó molesto: “lo que hacen por un kilo de votos”, así como un relojero de edad avanzada soltó cuando le decían que el perredista era solución “no me chupo el dedo, yo ya estoy grande, no me chupo el dedo”.

El equipo de Granados enmarcaba al ex funcionario y gritaba porras, “Salomón, Salomón… bienvenido”.

La señora Marta le ofreció de desayunar del pozole que vendía, pero Chertorivski no aceptó: “Si estaría bien, pero tengo una junta”.

De igual manera le pidieron quedarse a partir la rosca con los comerciantes, pero el precandidato tenía prisa. A la mitad del trayecto, agradeció el apoyo y dijo que con su experiencia podía mejorar la situación de los tianguistas, hacerlos modernos y más bonitos.

“Hay que cuidar los canales tradicionales de abasto y como jefe de Gobierno me comprometo a hacerlo.

“Lo que vamos a hacer es buscar mecanismos para que todos estén dados de alta en Hacienda y todos con seguridad social”, precisó.





