Salí airoso del debate, dice AMLO en Ixtapaluca

Ixtapaluca

Tras el debate registrado el pasado domingo, el candidato de la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, destacó que salió airoso.

"Porque mi escudo es mi autoridad moral".

En tanto que abundó que incrementó en más de 50 por ciento en la intención del voto y sus adversarios buscarían declinar por uno de ellos para derrotarlo.

A unas horas de la confrontación de propuestas con los aspirantes presidenciales, ante miles de simpatizantes que se dieron cita en la explanada del palacio municipal de Ixtapaluca, dijo que "salimos airosos, salimos bien con el respaldo del pueblo, con la buena vibra que transmiten los ciudadanos".

"Nos fue muy bien porque estuvimos lidiando con quienes querían ponernos en ridículo y no pudieron: calumniaron en grande una y otra vez y no lograron su propósito, tengo un escudo que me protege y es mi autoridad moral, que no les gusta a mis adversarios que diga eso, lo expreso sólo para explicar porque puedo salir adelante en un debate como el de ayer", abundó.

"Si yo fuese un corrupto no podría enfrentar, pero lo dije ayer y lo repito ahora: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo", sostuvo.

Declaró haber ganado el debate, además de muchos puntos más en intención del voto:

"Ya rebasamos los 50 puntos, en la última encuesta era 48, ahora debo de estar en más del 50 por ciento y podemos llegar hasta el 70 por ciento".

Los de la mafia del poder andan apuradísimos, se están aplicando a fondo porque quieren buscar la unidad entre ellos, en contra de nosotros:

"Les decimos que aunque se junten todos, aunque declinen y quede un solo candidato de ellos, les vamos ganar.

La estrategia es que se apoye a uno de ellos, no olviden que ya hicieron así en el 2006, los del PRI (de arriba) apoyaron a Felipe Calderón en el Fraude Electoral; en el 2012, los del PAN (de arriba), apoyaron a Enrique Peña Nieto, acuérdense que Vicente Fox, no llamó a votar por Josefina Vázquez Mota, llamó a votar por Enrique Peña Nieto, y una operación de ese tipo es la que quieren llevar a cabo.

Por eso tenemos que prepararnos para defender los votos y la promoción del mismo a favor de la coalición Juntos Haremos Historia, y que nadie se quede sin la oportunidad de votar.

LC