Me pitorreo de nexos con Rusia y Venezuela: AMLO

El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, calificó de chiste y broma de mal gusto los vínculos que le atribuyen con gobiernos extranjeros, en particular los de Rusia y Venezuela.

El precandidato presidencial enfatizó que acusaciones como las del diputado venezolano Rafael Ramírez, quien aseguró que Nicolás Maduro pretende influir en las elecciones financiando su campaña, no son serias.

“Eso ya es de chiste, es una broma de mal gusto, no tiene ni caso, no tiene sentido contestar, no sé ni quién es, ni me interesa (diputado venezolano), y no le interesa a la gente eso, como dicen los jóvenes ya chole con eso", sentenció López Obrador. “Yo puedo seguir diciendo que estoy esperando al submarino ruso que me va a traer el oro de Moscú"





“Yo puedo seguir diciendo que estoy esperando al submarino ruso que me va a traer el oro de Moscú, voy a seguir pitorréandome de eso, la verdad, no es serio para nada”, subrayó durante su segundo día de gira por Puebla.

Respecto a posibles intromisiones de Estados Unidos o Rusia en elecciones presidenciales, el tabasqueño aseguró que nunca han existido tales circunstancias.

“En los cables que se publicaron en la elección de 2006 salieron algunas conversaciones de diplomáticos de Estados Unidos, pero en ningún caso estaban planteando en la elección de México.

“Yo incluso me reuní con el vicepresidente de Estados Unidos en la campaña y el compromiso de ellos fue de no intervenir, yo espero que más adelante si viene algún alto funcionario declare en ese sentido que no van a intervenir, ni ellos, ni los rusos ni los coreanos”, aseveró.





En el municipio de Chiautla, López Obrador atribuyó el cruce de acusaciones entre Estados Unidos y Rusia por injerencias en otros países, a que “siempre se andan picoteando”.

“No me voy a meter en eso, ellos siempre se andan picoteando, ya es histórico y para qué nos metemos nosotros, eso no nos incumbe. Nosotros somos un país libre, independiente, soberano, lo dije ayer: ni con unos ni con otros”, abundó.





