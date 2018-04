Apuesta el PRI a la experiencia para competir por el Senado

Guadalajara

Una fórmula de "trabajo y resultados", como la califican ellos mismos, es la que conforman Rocío Corona Nakamura y Hugo Contreras Rodríguez, candidatos al Senado de la Republica por el Partido Revolucionario Institucional, quienes piden el voto de los ciudadanos seguros de que conforman la mejor opción para representar a Jalisco en la cámara alta por la experiencia legislativa con la que cuentan.

Entre ambos conforman una amplia trayectoria en cargos públicos. En el caso de Hugo Contreras, su fortaleza la fue construyendo en el interior del estado, mientras que Rocío Corona Nakamura considera que ella ha conseguido formar cimientos en el Área Metropolitana de Guadalajara y ese complemento de ambos les permite conocer de manera amplia Jalisco, sus fortalezas y necesidades, lo que consideran que los llevaría a desempeñar un adecuado papel en el Senado.

Los candidatos al Senado por el PRI aseguran que sus propuestas están construidas en base a las demandas y necesidades de la sociedad. Prometen que tendrían apertura y dialogo constante con la población para hacer una representación adecuada, lo cual acompañarían con transparencia, congruencia y determinación.

La carta de presentación con la que piden el voto a los jaliscienses es el trabajo que han desempeñado con antelación así como la madurez que han alcanzado en el ejercicio político, pero sobre todo, consideran que la fórmula que conforman se encuentra por encima de sus contendientes, además de la determinación que señalan tener para representar a Jalisco y servir a sus habitantes.

Jalisco en el país

La agenda del estado debe replicarse en todo México para generar desarrollo y estabilidad.

Temas como la paridad horizontal, eliminación de fuero, presupuestos participativos y los once instrumentos de participación social creados en los últimos años, así como la disminución de recursos a los partidos políticos, son elementos que los priistas consideran que tienen a Jalisco a la vanguardia en la palestra nacional, por lo que el trabajo que podrían desempeñar en el Senado sería replicar en materia legislativa lo que se logró hacer en el estado, además de abonar en la generación de políticas públicas y normas jurídicas para que exista estabilidad, desarrollo y crecimiento en la entidad y el país.

Para impulsar el crecimiento de Jalisco en el ámbito nacional e internacional, el proyecto planteado porla formula tricolor considera potencializar lo que consideraron los éxitos que ha tenido el estado y esto se podría generar mediante la detonación de un nuevo aeropuerto, buscar la solución al problema del agua e incrementar la infraestructura en materia de movilidad, lo cual en conjunto representaría desarrollo para entidad y que esta mantenga o incremente su competitividad ante los 31 estados restantes que conforman la nación.

Los candidatos señalaron que desde la cámara alta, su principal tarea será representar y defender a Jalisco mediante propuestas alejadas del interés personal o el protagonismo, sino sostenidas en que la agenda de Jalisco “se sienta fuerte en todo el país”.

Derechos humanos

Una prioridad velar por el respeto a los derechos plasmados en acuerdos internacionales.

Hugo Contreras y Rocío Corona señalaron que México ha tenido participación en diversos tratados en materia de Derechos Humanos. En ese contexto, aseguran, existen más de 200 convenios internacionales en los que se ha ponderado la defensa de los derechos humanos, de los niños, las mujeres y víctimas, por lo que su postura en caso de llegar al Senado sería la de mantener la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el contexto internacional como una de las tareas especificas de esta fórmula, además de revisar cada uno de los tratados y convenios internacionales que se han firmado para determinar su cumplimiento.

La propuesta de los priistas en esta materia se basará en que las personas puedan vivir con dignidad como derecho fundamental, para cumplir con dicho objetivo tienen en claro que conforme sus facultades se los permita, deberán velar por la seguridad de los ciudadanos y el estado de derecho, elementos que consideran indispensables para que se dejen de trasgredir los derechos de las personas.

En caso de lograr los votos necesarios y llegar al Senado de la República, la promesa de ambos candidatos del Revolucionario Institucional es que en su desempeño antepondrán valores básicos como la tolerancia, el respeto, la libertad y responsabilidad como premisas de trabajo.

Seguridad

Buscar un código penal único en el país y revisar el nuevo Sistema de Justicia Penal.

Los candidatos priistas al Senado tienen en claro que la agenda de seguridad es prioridad para los ciudadanos, y consideran que para cambiar la realidad a la que nos enfrentamos como país todos los días, lo primero que debe entender hacer es emigrar “de la seguridad pública tradicional a la seguridad pública ciudadana con la intervención de todos”, la Secretaría de Infraestructura para crear planes y desarrollo que puedan fomentar la seguridad pero también la cultura de denuncia del vecino así como la profesionalización de las instituciones encargadas de la seguridad, que deberá estar sostenido mediante el uso de la tecnología, “vamos pensando en un esquema integral que inicia con la prevención, la procuración y la eficacia de la seguridad pública, obviamente con un marco normativo fuerte y contundente, que permita el respeto a los derechos humanos por un lado pero contundencia para aplicar la norma”.

Su postura sería la de estar de lado de las víctimas y no de los criminales, pero también la de reconocer que el crimen organizado ha rebasado a las autoridades y para combatirlo se tienen que generar políticas públicas que puedan sostenerse en tratados internacionales, que consideren la legislación, la coordinación de los tres niveles de gobierno y la profesionalización en seguridad pública.

Como legisladores en la cámara alta, pugnarían por un código penal único en el país y una revisión a fondo con especial atención en las fallas del sistema penal acusatorio para que los delincuentes no sigan aprovechando las debilidades en su aplicación para evadir la justicia y de esta forma consigan no ser procesados y continuar ejerciendo actividades ilícitas, aspectos que se pueden abordar y resolverdes de la cámara alta.

Relación con Estados Unidos

Defender la soberanía de la nación y cuidar acuerdos como TLCAN y protección a dreamers y jóvenes migrantes.

Para defender los intereses del país, la dignidad y su soberanía, el Senado debe aportar una postura de firmeza y respeto alejada de la sumisión, deben mostrar determinación y fijar una ruta que se tiene que avanzar a pasos con “pies de plomo”, sobre todo en temas como las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esa es la visión de los candidatos tricolor que pretenden representar a Jalisco en el Senado, un espacio donde la relación internacional está en el día a día para estos legisladores.

Corona Nakamura y Contreras Rodríguez explicaron que lo que se juega en el plano internacional y en la relación bilateral con Estados Unidos es mucho y se debe ser cautelosos e inteligentes en el manejo del TLCAN, cuyo resultado en la negociación puede generar repercusiones en la industria automotriz, manufacturera, farmacéutica y agropecuaria, que se han convertido en pilares del desarrollo en Jalisco por lo que tomar una mala decisión afectaría a más de 10 millones de personas en el país y un porcentaje importante en Jalisco, perderían su empleo.

Aseguran que desde el Senado defenderán los derechos de los dreamers y redoblarían el esfuerzo para que exista asistencia y protección consular a favor de los jóvenes, lo cual no significaría tener un choque frontal con Estados Unidos, pues sostienen que creen en el hermanamiento por encima de la construcción de muros, que es la manera en que se puede construir acuerdos que representen beneficio para los países involucrados, que es por lo que pugnarían.

Hugo Contreras, en privado





Egresado en derecho por la Universidad de Guadalajara

Maestría en Derecho Procesal Penal con matiz en Juicios Orales

Dirigente estudiantil en preparatoria de Ciudad Guzmán

En sus inicios en la política fuere presentante de jóvenes del PRI

Dos veces diputado local: 2007–2009 y 2015–2018

Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI

Apasionado del futbol, delantero en el Club Zapotlán de la liga de futbol de Ciudad Guzmán. Le va a las Chivas

Productor de ganado

Productor de aguacate

Le gusta todo tipo de música, incluso el reggaetón, pero sus ídolos son Joan Sebastian y Pedro Infante.

Fan de Mario Moreno Cantinflas

Sus películas favoritas son Corazón Valiente, de Mel Gibson,y El Rey León, de Disney

Su inspiración en la política son Morelos y Benito Juárez, enese orden

Sus libros: El Príncipe, El Arte de la Guerra, y todo sobremarco legal

Rocío Corona Nakamura, en privado





Egresada de la Universidad de Guadalajara en la carrera de Derecho

Maestría en Derecho Constitucional y Amparo

Diputada local en seis ocasiones

Ha sido la diputada más joven en tomar protesta; lo hizo a los 21 años de edad

Diputada federal en el periodo 2012–2015

Representante de las Mujeres en Jalisco en el Partido Revolucionario Institucional

Se considera luchadora social

Disfruta de caminar y considera que la familia es la prioridad en su vida

Le gustan los antojitos mexicanos y el tejuino

En la música, lo suyo es lo romántico

Sus libros son El Príncipe, Fouché, El Arte de la Guerra, la biografía de Margaret Tatcher y Los Cuatro Acuerdos. Por autor, se inclina por Sor Juana Inés de la Cruz

Su inspiración política es Rita Pérez de Moreno, Benito Juárez y Morelos.

Ella en frases

"Jalisco no se inventa cada seis años, no hay nada que refundar. Eso se hace cuando no hay nada, y en nuestro caso Jalisco ha sido vanguardia nacional

"Antes les decíamos a los delincuentes:¡Ya te agarramos!, ahorales decimos: ¿Otra vez tú? Tenemos que revisar el Sistema Penal Acusatorio

"No estamos a favor de la militarización de las fronteras, exigimos respeto y dignidad. Cuando se trata de la soberanía debemos respaldarla"

Él en frases

"Lo que hicimos en Jalisco vamos a hacerlo a nivel nacional: quitar el fuero, reducir dinero a partidos, y reducir el número de senadores

"Hay que fijar una postura rígida, fuerte sobre las actitudes protagonistas y radicales del presidente de los Estados Unidos

"Es retrógrada ver que en un país como Estados Unidos, que abrió la puertas al mundo, hoy las políticas de Trump se estén cerrando"

SRN