Ricardo Sheffield no descarta renunciar al PAN "si no ve equidad"

León, Gto.

El diputado federal Ricardo Sheffield señaló que no descarta renunciar al Partido Acción Nacional (PAN), pues si no ve equidad no "desecha" cambiar de partido.

En entrevista para TELEDIARIO, el panista reiteró que busca la reelección, luego de haber representado la presidencia municipal en el trienio 2009-2012.

"Espero morir en ese partido, pero lo único seguro es la muerte", expresó.

Ricardo Sheffield, ahora precandidato por la alcaldía de León, dijo que busca "repetir y mejorar los resultados que ya se tuvieron a través de su gobierno en la ciudad".