¿Ricardo Anaya plagió o no su discurso de toma de protesta?

Claudia Ruiz Massieu —secretaria general del CEN del PRI— publicó en Twitter un video que acusa a Ricardo Anaya, de plagiar fragmentos de dos ponencias presentadas en 2016, durante su toma de protesta como candidato de la coalición Por México al Frente, en febrero.

"Ricardo Anaya es un candidato que tiene más cosas que explicar que proponer", escribió Ruiz junto al video que compara la presentación del candidato con las conferencias del autor y educador de la Universidad de Stanford, Tony Seba, y del doctor en genética molecular, Peter H. Diamandis.

La forma en que está realizada la edición del video publicado por Ruiz Massieu permite detectar las similitudes visuales y verbales entre ambos discursos. Mientras Seba pregunta: "¿Debería hablar de Kodak?", Anaya dice: "¿Se acuerdan de esta marca, Kodak?".

Otra comparación alude a dos fotos que ilustran el progreso en Nueva York y su paso del uso de carretas tiradas por caballos a vehículos motorizados.

El que plagia es porque no tiene nada que decir. @RicardoAnayaC es un candidato que tiene más cosas que explicar que proponer. pic.twitter.com/dLJfBHxqaV — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) 3 de marzo de 2018





Poco después, Anaya respondió, también en Twitter, a la acusación con varios tuits. En uno de ellos se dirige a Massieu alegando que "un plagio es cuando NO se cita la fuente, lo cual NO ocurre en este caso".

Luego publicó fotos del evento en las que es posible ver la leyenda "Fuente: Tony Seba" y un extracto del video.

Esta es la imagen del evento. NO hay plagio. pic.twitter.com/h7ULOgWaHD — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 3 de marzo de 2018





La campaña de Meade no tiene remedio y creen que atacando la levantarán. No hay plagio cuando se hace cita o referencia. Aquí el video del evento. pic.twitter.com/Y9WObouF6y — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 3 de marzo de 2018





No obstante, no es la primera vez que Ricardo Anaya recurre al mismo discurso. Un video publicado en YouTube en diciembre de 2017, muestra otra presentación en la que el candidato reprodujo el mismo fragmento. En esta ocasión, sin embargo, no es posible apreciar la cita en ningún lado cuando habla del caso Nueva York.





Ante esto, nos preguntamos, ¿basta con poner una referencia breve como la que utilizó Anaya, sin una mención verbal, para justificar el uso de un discurso ajeno?

Empecemos por definir plagio. El Diccionario del Español en México define plagio como "Acto de plagiar a alguien o alguna idea o un texto de otra persona"; y plagiar, como "Tomar ideas y escritos de otra persona y darlos como propios".

Por su parte, la entrada en la RAE dice que plagiar es "Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias".

El diccionario Merriam-Webster define plagiarize como "Robar o hacer pasar las palabras o ideas de otro como propias, o usar la producción ajena sin dar crédito a la fuente".

Puesto que Anaya se justifica con la leyenda "Fuente: Tony Seba" en la parte inferior de sus diapositivas sobre Nueva York, estas definiciones lo respaldan. Pero no ocurriría lo mismo con la conferencia de diciembre de 2017, ni con lo referente al ejemplo Kodak, donde no se hace referencia ni verbal ni escrita a Tony Seba.

Lo que cabría preguntarse más allá de que exista o no el crédito es por qué el candidato Anaya eligió estructurar partes de su discurso de manera tan similar a las que eligieron otros conferencistas.





¿Qué dice la Ley?

Aunque el aspecto legal cambia de acuerdo con el país, es pertinente mencionar lo que dice la Ley federal del derecho de autor vigente en México, donde se establece que son protegidas las obras de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio.

Éstas pueden ser, según su comunicación, "las que han sido hechas del conocimiento público por primera vez en cualquier forma o medio, bien en su totalidad, bien en parte, bien en lo esencial de su contenido o, incluso, mediante una descripción de la misma".

Por otro lado, la Ley de propiedad industrial establece que los métodos de divulgación de la información no son susceptibles de protección bajo sus estatutos.





