Sin pacto con Peña ni flores a Calderón: temas 'espinosos' de #ANAYAenMILENIO

Ciudad de México

Durante el debate #ANAYAenMILENIO, el candidato presidencial Ricardo Anaya tuvo varios momentos controvertidos: desde que afirmó que no busca un pacto con el presidente saliente Enrique Peña Nieto, hasta que jamás se reunió con Carlos Salinas de Gortari ni piensa que Felipe Calderón hizo todo bien.

Aquí los momentos que más destacaron:

>>>>No pactará con Peña Nieto

El candidato de la coalición Por México al Frente afirmó que no buscará un pacto cupular con el presidente Enrique Peña Nieto, pues no cree en una estrategia de ese tipo.

El panista dijo que no pretende representar una continuidad del gobierno y resaltó que no tiene interés en crear un pacto cupular con el gobierno saliente.

"Debí haber sido mucho más contundente, la respuesta es no, no creo en un pacto de orden cupular y además quiero que haya un cambio en el país, no quiero representar la continuidad", respondió a Azucena Uresti cuando la periodista lo cuestionó sobre si existe la posibilidad de reunirse con el Presidente.

Anaya Cortés dijo que lo que pretende es hacer un llamado al voto útil para militantes de cualquier partido y la sociedad civil.

"Definitivamente no, no me interesa ningún pacto de orden cupular, primero porque no creo en ello, yo hago un llamado al voto útil porque creo que hay gente valiosa en todos los partidos políticos y no se diga entre la gente que no milita en ningún partido político, no tengo absolutamente ningún interés en un pacto", aseguró.





>>>>¿AMLO dijo o no que Alfonso Romo es corrupto?

Durante el primer debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, afirmó que en el libro Fobaproa: expediente abierto, escrito por Andrés Manuel López Obrador, el morenista señaló a Alfonso Romo de corrupto y ahora es parte del equipo del tabasqueño.

Anaya Cortés aseguró que en la página 33 del libro, López Obrador usó el calificativo de corrupto; sin embargo, en el debate #ANAYAenMILENIO, Azucena Uresti le hizo ver que en el libro no existe tal cita.

"Alfonso Romo le dejó un reto, en una entrevista en la que tuvimos, en la que dice si Ricardo Anaya me comprueba que dice corrupto, yo renuncio y si no que renuncie él", le dijo la periodista al candidato.

El panista respondió que el libro es una denuncia de los "grandes saqueadores" del Fobaproa y en el mismo, López Obrador acusa a Romo de ser partícipe del saqueo.

"Ese libro es un libro en donde la tesis fundamental es que el saqueo más grande en toda la historia del México independiente es el Fobaproa, eso es lo que sostiene López Obrador. Entonces lo que hace en el libro es página por página ir denunciando a los grandes saqueadores", detalló durante el debate.

Agregó que, si bien López Obrador no usó la palabra corrupto, es en la página 33, misma que citó durante el debate del INE, que se acusó a Alfonso Romo de "saquear 400 millones de dólares".

"En la página 33, fíjate nada más el tamaño de la acusación, dice le venden a Romo en 120 millones de dólares una cosa que el gobierno acababa de sanear por 510 millones de dólares, y en aquellas épocas —porque López Obrador tiene discursos por épocas— te puedo enseñar planas y planas de periódicos, se dedicó a acusar a Poncho Romo de saqueador por 400 millones de dólares. ¿De dónde sale el 400? De una resta, de aritmética elemental.

"Lo que dice López Obrador es 'este señor es un saqueador, porque el gobierno le mete 500 millones de dólares a la empresa y luego se la vende en 100 a él' como si le hubieran regalado 400 millones de dólares", dijo.

El candidato presidencial aseguró que el morenista López Obrador señaló a Alfonso Romo de ser integrante de la "mafia del poder".

"Muchos ahora lo cuestionamos porque sorprende que ese señor, que era de la mafia del poder, va a ser su jefe de gabinete, es decir, el jefe de todo el gabinete lopezobradorista. Pues claro que es una contradicción enorme y por eso no encuentra una respuesta a este cuestionamiento", concluyó.









>>>>"Jamás me reuní con Salinas, yo estaba en primaria"

Ricardo Anaya aseguró que jamás se reunió con empresarios ni mucho menos con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, y calificó esas declaraciones como otra "teoría del complot de López Obrador".

El candidato presidencial afirmó que jamás se ha reunido con el ex presidente, pues cuando Salinas de Gortari estaba al frente del gobierno federal, él cursaba la primaria.

"Ni estaba en el PRI y yo estaba en primaria cuando Carlos Salinas de Gortari era Presidente, no tengo absolutamente ninguna relación con él, y dicen que es el jefe de la mafia del poder. Pues son de estos cuentos de López Obrador que con eso trata de engañar a la gente", dijo.

Señaló también que durante la elección presidencial de 1988, mientras él estudiaba la primaria, Andrés Manuel López Obrador era militante del PRI y no renunció al partido.









>>>>"Calderón hizo bien en infraestructura, en seguridad no funcionó"

Ricardo Anaya aseguró que el ex presidente Felipe Calderón hizo las cosas bien en infraestructura, pero criticó su estrategia en seguridad y afirmó que la misma no funcionó.

Aseguró que el razonamiento de "los políticos de siempre" es defender todo lo que los de su partido hagan, pero que él no cree "en esas posiciones maniqueas".