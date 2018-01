Torreón

Ricardo Anaya, precandidato de la coalición por "México al Frente" a la Presidencia de la República, dijo que José Antonio Meade es el responsable del gasolinazo.

Desde Torreón, Coahuila, el panista le pidió al precandidato priista no esconder la mano y asumir su responsabilidad, pues recordó que desde la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade empujó la reforma energética.

"El es el responsable del gasolinazo. Hay que recordar que el gasolinazo del año pasado ocurrió justamente cuando él era secretario de Hacienda y lo vimos en todos los noticieros de televisión y de radio defendiendo el gasolinazo. Entonces me parece que no es una buena práctica tirar la piedra y esconder la mano. Hay que dar la cara por lo que se hace. Él es el responsable del gasolinazo y me parece que lo debe afrontar con valor", agregó.

Anaya dijo que con el gobierno priista México está viviendo la inflación más alta de los últimos 30 años lo que se ve reflejado en aumentos como el de la gasolina y la tortilla.