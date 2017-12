“La coalición cumplió los requisitos; triunfaremos”

México

Tras el aval del Instituto Nacional Electoral (INE) a la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya destacó que quedó claro que cumplieron todos los requisitos y van a ganar en 2018.

Durante una reunión con militantes en Mérida, el precandidato señaló que la alianza entre PAN, PRD y Movimiento Ciudadano los hace más fuertes y previó que lograrán el triunfo como en Veracruz y Quintana Roo.

“Si hubiéramos ido separados habría ganado el PRI. Gracias a que fuimos en coalición ganamos la gubernatura y hoy hay un cambio en Quintana Roo; lo mismo pasó en Veracruz.

“Si hubiéramos ido separados habría ganado el PRI y Javier Duarte, este gobernador corrupto, estaría gozando del dinero que se robó, de sus helicópteros, de sus ranchos, de sus departamentos, pero fuimos juntos y les pusimos una paliza. La alianza hoy nos hace muy potentes para ganar la Presidencia”, dijo.

Anaya aseguró que sus propuestas son “audaces, con cambios profundos y con visión de futuro”; agregó que el cambio que le conviene a México es el que representa esta coalición.

Posteriormente, en Guanajuato escuchó a jóvenes emprendedores, quienes le compartieron sus experiencias. El panista comentó que cree en su talento y reconoció “que hace falta generar las condiciones para que florezca su potencial”.

Algunas de las inquietudes que los jóvenes manifestaron fueron el ingreso y el “brinco” de empleado a emprendedor. A través de un video difundido en redes sociales hablaron de la falta de difusión de las convocatorias de apoyos a emprendedores y de la necesidad de migrar hacia una mayor colaboración por parte del empresariado mexicano.

En tanto, Anaya mencionó que se debe liberar el enorme potencial emprendedor de los jóvenes mexicanos, porque no es casualidad que el estado con más centros de formación es uno de los que más ha crecido en los últimos años, Guanajuato.

“EL DE SIEMPRE”

El presidente nacional del PAN, Damián Zepeda, advirtió que no permitirán un fraude del PRI en 2018 y exigió al INE estar “muy pendiente de este tipo de artimañas, de estrategias”, a fin de garantizar la democracia.

Dijo que, por más que se esfuerzan los priistas “en querer vender” a José Antonio Meade como un candidato distinto, “representa lo mismo”, y cuestionó la designación de Rubén Moreira como secretario de Acción Electoral.

Acusó al ex gobernador de Coahuila de usar recursos públicos para que Miguel Riquelme ganara la elección pasada; “es el PRI de siempre, buscando ganar a la mala lo que ya no puede ganar a la buena, porque no tiene el respaldo de los ciudadanos”, indicó.