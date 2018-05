Ricardo Anaya promete más presupuesto a universidades

Ciudad de México

Sin dar cifras, Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, se comprometió a destinar mayores recursos a las universidades y afirmó que el problema de inseguridad dentro de esos planteles educativos no se terminará hasta que no se cuente con un programa integral en el país.

“Necesitamos un replanteamiento de fondo del gasto en nuestro país, necesitamos revisar nuestras prioridades, coinciden o no con el gasto público. En 2016 el gobierno gastó 600 mil millones de pesos más que lo que estaba previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación que aprobaron las cámaras, es evidente que el gobierno presupuesta un ingreso menor del que sabe que va a pedir y después ejerce de manera discrecional la diferencia. Estoy convencido de que la gran prioridad en el país es la educación superior”, dijo.

Al participar en la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el aspirante frentista dijo que, junto con los rectores, se debe hacer una revisión integral del gasto público y priorizar el gasto en educación, “por supuesto incrementar el presupuesto en este rubro”.

Mencionó que uno de los temas fundamentales es la transparencia y rendición de cuentas, “mayor presupuesto pero también mayor transparencia y rendición de cuentas”.

Anaya fue cuestionado por los rectores sobre las acciones que se deben implementar por los casos de inseguridad y venta de droga dentro de las universidades.

Al respecto, el aspirante panista comentó que este tema necesita una estrategia general en materia de seguridad pública a nivel nacional.

“¿Es condición suficiente la policía para resolver los problemas de seguridad? No, pero sí es condición necesaria, no hay un solo país de una democracia occidental donde hay niveles aceptables de seguridad que no cuente con cuerpos civiles y policías confiables, capacitados que estén de la mano de sus ciudadanos. Resolver el problema dentro de las universidades pasa por resolver el problema integral en el país”.

Calificó como “demagógico” el programa de su opositor de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aunque no lo mencionó por su nombre.

Advirtió que la propuesta del morenista de eliminar los exámenes de admisión pone en riesgo la autonomía universitaria, porque “saben que eso es demagogia, eso es imposible”.