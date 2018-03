Me entusiasma que uses mis ideas: Tony Seba a Anaya

Luego de que el PRI acusó a Ricardo Anaya de plagiar una conferencia de Tony Seba durante su toma de protesta como candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, el conferencista aplaudió que el panista utilice sus ideas para abrir el debate sobre la disrupción tecnológica.

TE RECOMENDAMOS: ¿Ricardo Anaya plagió o no su discurso de toma de protesta?

“Estoy encantado de que el precandidato presidencial mexicano, Ricardo Anaya, esté usando mi trabajo en #CleanDisruption y @Rethink_x para informar sobre un necesario debate acerca de la disrupción tecnológica, sus implicaciones y las decisiones que la sociedad necesita hacer”, dijo Seba en Twitter.

Anaya respondió a Seba diciendo que los “mexicanos necesitamos estar preparados para enfrentar las disrupciones que viviremos en muy poco tiempo. Esto sólo lo lograremos con ideas modernas, frescas, audaces y con visión de futuro”.

El fin de semana, la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, publicó un video en el que comparó la conferencia de Tony Seba con la toma de protesta de Ricardo Anaya, donde se ven ciertas similitudes en los discursos, por lo que acusó al panista de plagio.

Sin embargo, Anaya afirmó que le dio crédito a Seba, por lo que en ningún momento hubo plagio o asumió sus ideas como propias.

¿Qué es la disrupción tecnológica que Anaya copió de Seba?

De acuerdo con Seba, la disrupción tecnológica es cuando una tecnología desplaza a otra y la vuelve obsoleta, creando nuevas oportunidades de negocio, desarrollo e innovación.

El ejemplo que Anaya retomó del conferencista es cómo el automóvil desplazó a las carretas y transformó la industria de la movilidad.

En sus libros y ponencias, Seba asegura que estamos en una época de constante innovación, dónde “la solar, los vehículos eléctricos y los autos autónomos están revolucionando la industria energética”, lo cual hará que el petróleo, carbón, gas natural y energía nuclear se vuelvan obsoletos.

TE RECOMENDAMOS: ¡Candidato "copy-paste"!

Por ello, el autor sostiene que las empresas, inversionistas y personas tienen que adaptar sus modelos de negocios para sobrevivir a este cambio.

Here's my latest video: https://t.co/qiuOOQ082J - the #CleanDisruption of #Energy & #Transport is proceeding as I've predicted! #AEVs#TaaS