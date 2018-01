Anaya da línea a senadores para aprobar gobiernos de coalición

Ciudad de México

El precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dio línea a los senadores del PAN y del PRD, a quienes les pidió dar “prioridad máxima” al tema de los gobiernos de coalición, así como a la reforma al 102 constitucional.

Previo al inicio de las reuniones plenarias de estos partidos en el Senado, que conforman el Frente, Anaya calificó como “urgente” sacar adelante la legislación en materia de gobiernos de coalición.

“Quiero pedirles que se le dé prioridad máxima para sacar adelante la legislación en materia de gobiernos de coalición. Requerimos mayorías estables, necesitamos de un Ejecutivo que realmente rinda cuentas frente al Legislativo”, añadió.

El panista también respaldó la iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil para reformar el artículo 102 constitucional.

El objetivo, dijo, es contar con fiscalías –general y anticorrupción- “capaces, profesionales y verdaderamente autónomas e independientes que apliquen la ley sin distingos. Lo mismo con quienes hayan cometido actos de corrupción que contra quienes han violado la ley, han cometido crímenes en nuestro país”.





Recordó que un primer paso fue “impedir que el PRI nos heredara un fiscal carnal para los próximos nueve años, aunque lo nieguen, el gobierno quería dejar un fiscal a modo, que casi una década les cuidara las espaldas. Ahora necesitamos consolidar este objetivo”.

Al ser cuestionado si les afectaría en la conformación de la coalición que esta ley no se aprobara, el panista comentó que “nosotros vamos a ser respetuosos del trabajo de las cámaras, hemos venido por invitación de los senadores y senadoras de lo que nos parecen algunas de las prioridades de este periodo de sesiones”.

Tras la publicación de encuestas en medios nacionales que lo colocan en segundo lugar de la contienda electoral, Anaya se dijo cuidadoso de no descalificar ese tipo de ejercicios, “son mediciones” y consideró que coincide con las de él en que el PRI ha caído.

Al preguntarle sobre la veracidad de la encuesta y los cuestionamientos del equipo del priista José Antonio Meade, que lo colocan en las encuestas por debajo de Anaya, el panista respondió:

“Si de algo a mí no se me podría señalar es de influir en la línea editorial de ese diario de circulación nacional. Yo le sugeriría a los priistas que no caigan en ese error típico de que el que va perdiendo empieza a descalificar todas las encuestas. La realidad es que coincide con muchas otras mediciones que se han estado haciendo. La realidad es que sí va en picada la campaña del PRI, la nuestra es la que ha crecido y estoy convencido de que vamos a triunfar”.

