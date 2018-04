Amenazas de expropiación espantan inversión: Anaya

Playa del Carmen

Al afirmar que la seguridad será un tema de máxima prioridad en caso de ganar la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, también se comprometió a generar empleos para atraer inversión.

Al encabezar un mitin en un centro deportivo, el aspirante panista se refirió a las declaraciones de Paco Ignacio Taibo II, quien propuso al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, expropiar las empresas que "lo chantajeen".

“No sé si lo se escucharon, pero ahí andan los asesores más cercanos a López Obrador que ya empezaron a amenazar con que va haber expropiaciones, con ese tipo de amenazas lo que hacen es espantar la inversión y cuando no hay inversión no hay empleo, no hay prosperidad y la gente no puede vivir con dignidad. Nosotros vamos a estar sí de lado de la gente, vamos a atraer inversión productiva para que haya empleo bien pagado y las familias en Quintana Roo pueden vivir mejor, ese es mi compromiso”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: De no ser candidato, hubiera apoyado a Margarita: Anaya

Además, dijo que la amnistía no es la solución al problema de la inseguridad, por lo que propuso cambiar la estrategia porque no ha funcionado.

“Anda por ahí un candidato prometiendo perdonar a los criminales, perdonar a los delincuentes, que propone una amnistía y lejos de bajar la violencia, está se disparó... yo les pregunto ustedes ¿creen que perdonando a los delincuentes va regresar la paz? Por eso nosotros no vamos a caer en esas ideas del pasado, en estas ideas antiguas que no funcione vamos con un nuevo diseño estratégico”, afirmó.

Explicó que se seguirá apoyando del Ejército y la Marina mientras no se cuente con policías preparadas.

También destacó la necesidad de contar con prosperidad no sólo para la zona turística de la entidad, sino para aquellas personas que viven en municipios alejados.

“Queremos prosperidad para todas y para todos, queremos un Quintana Roo más parejo, porque no se vale que la señora que trabaja en el hotel, que limpie el cuarto, que tiende las camas, trabaje en una habitación a todo lujo con todos los servicios con agua con drenaje con todas las comodidades con clima con aire acondicionado y en la noche regrese a su casa a las regiones, a las colonias y lo que encuentre sea que no cuenta con los servicios más básicos", dijo el candidato.

Anaya Cortés afirmó que buscará un estado parejo, en el que la prosperidad alcance a todo el territorio, no solamente a las zonas turísticas.

"Queremos un Quintana Roo parejo que haya prosperidad para todos... no solamente en las zonas turísticas el estado también los que viven aquí merecen vivir en prosperidad con servicios de calidad”.

TE RECOMENDAMOS:Anaya pide a banqueros invertir más en México

Y refirió que una de las principales demandas es que en los centros de salud no hay medicinas suficientes ni médicos.

“Por ello da tanto coraje que haya corrupción en el gobierno, porque habiendo tantas necesidades unos cuantos corruptos se roban el dinero como este ex gobernador de mala memoria, ladrón que hoy está tras la rejas Roberto Borge”, señaló.









AJE