Mancera ha hecho un trabajo "responsable" en seguridad: Anaya

Después de la aparición de una manta en la Ciudad de México, que se atribuye al Cártel de Jalisco Nueva Generación, Ricardo Anaya, precandidato de la coalición "Por México al Frente" manifestó su respaldo al jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera por hacer un trabajo "serio y responsable" en materia de seguridad e hizo un llamado a no caer en la especulación.

"Por supuesto todo mi respaldo al jefe de gobierno de la Ciudad de México que está haciendo un trabajo serio, un trabajo muy importante en materia de seguridad en la ciudad", expresó en entrevista previa a un encuentro con militantes del PAN.

Cuestionado sobre el tema y que la PGR ya había alertado sobre la presencia de ese cártel, Anaya pidió ser prudentes con la información y llamó a las autoridades correspondientes a emitir información fidedigna y verificada.

"No creo que sea bueno especular sobre este tipo de asuntos, me parece que deben ser las autoridades competentes que cuenten con información fidedigna a partir de ejercicios de inteligencia los que informen a la opinión pública. Yo no tengo más información de este tema más que la que ha sido difundida por los medios de comunicación", afirmó.

Insistió "me parece que emitir una opinión a partir de una manta que aparece en una ciudad no es responsable, en todo caso deben ser las autoridades competentes con información fidedigna, con información verificada a partir de ejercicios de inteligencia las que informen a la opinión pública".

El precandidato hizo un llamado para que no se caiga en la especulación en este tema.

"En este asunto en particular yo haría un llamado a que no caigamos en la especulación que más bien sean las autoridades competentes, a partir de información fidedigna las que comuniquen a la opinión pública lo que está ocurriendo", expresó.

Por otra parte, Anaya retó a Aurelio Niño, coordinador de campaña del precandidato del PRI, José Antonio Meade, a que presente pruebas de que el predio que adquirió la asociación "Humanista" en Querétaro fue expropiado.

"Le recuerdo a este señor que en México, en la legislación mexicana, el que afirma está obligado a probar. Yo reto a él a que demuestre que efectivamente ese predio fue expropiado por el gobierno. Les garantizo que no lo va a poder probar porque es una mentira más del PRI, tratando de engañar a la opinión pública", manifestó.





