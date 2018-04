Anaya promete a poblanos seguridad y reconstrucción tras sismo

Atlixco, Puebla

Frente a cinco mil personas, Ricardo Anaya de la coalición por México al Frente, se comprometió a “gestionar” con el gobernador de Puebla, Tony Gali, para que se reconstruyan las viviendas e iglesias dañadas por el sismo de septiembre pasado.

“Quiero expresar mi solidaridad. Aunque no han llegado los recursos federales cuentan con nosotros vamos a estar con ustedes vamos a hacer una gestión con el gobernador del estado que no les va a pedir nada a cambio y aunque no ha llegado el recurso federal va a seguir apoyando a la gente que lo necesita”, destacó.

Antes en San Martín Texmelucan, donde encabezó un desayuno con liderazgos del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que conforman la coalición.

En uno de los municipios donde se presenta el mayor índice de robo de combustible, Anaya dijo que de llegar a la Presidencia ofrecerá la seguridad que el Gobierno federal no ha brindado y destacó que de los 40 mil policías federales solo 200 están en Puebla, es decir, cerca de uno por municipio.

Frente a los comensales que degustaron carne de cerdo en chile verde, frijoles, pan de dulce y café, Anaya también pidió no apoyar al partido de Morena porque, dijo, cuenta con colaboradores del ex gobernador Mario Marín.

“Pero a la gente buena, no al equipo de Mario Marín que hizo un pésimo gobierno, un ex gobernador de muy mala memoria y esa es la gente que postuló Morena”, señaló.

Después en Tepeaca, Anaya afirmó que continuará con los programas sociales como Prospera, porque denunció que el PRI los está amenazando para que voten por ellos o de lo contrario, les retirará el apoyo.

“Ya me enteré que ahí andan los del PRI diciendo que les van a quitar Prospera si no votan por ese partido. Andan amenazando con eso los del PRI, ¿sí o no? Pues no les crean, no les hagan caso. Vamos a ganar nosotros, vamos a continuar con Prospera y vamos a ampliar el programa“, aseguró ante militantes que se congregaron a un costado de la Central de Abasto, donde arribaron cerca de 3 mil personas.

Anaya se encuentra con ex gobernador de Puebla

En esta visita, el panista se dio tiempo para comer con el ex gobernador de la entidad, RafaelMoreno Valle, quien declinó a sus aspiraciones presidenciales para ir en unidad con Anaya.

El esposo de la actual aspirante a gobernadora subió una fotografía a su cuenta de Twitter: “Un gusto convivir con @RicardoAnayaC en #Atlixco, tierra de mis antepasados”.

En este momento, Anaya encabeza un mitin sobre una cancha de fútbol en San Andrés Cholula.

AJE