Los méritos para ser Presidente, según Anaya

Ciudad de México

Ricardo Anaya descartó que el no haber tenido responsabilidades como secretario de Estado le reste méritos para aspirar a la Presidencia de la República.

Además negó hablar acerca de tres logros suyos que le den la carta de presidenciable, ya que, "la alabanza en boca propia es vituperio, es bastante chocante cuando uno se pone a echarse flores a sí mismo", dijo en entrevista con los periodistas Carlos Marín, Héctor Aguilar Camín, Carlos Puig, Azucena Uresti, Juan Pablo Becerra-Acosta y Jesús Silva-Herzog.

En el debate #ANAYAenMILENIO, el abanderado de la coalición Por México al Frente defendió su postulación argumentando que su trabajo legislativo lo respalda en su lucha por la Presidencia.

Juan Pablo Becerra-Acosta continuó con el planteamiento que inició Azucena Uresti, quien pidió a Anaya dar tres logros pasados para fundamentar por qué es presidenciable.

"Yo creo que las campañas son para propuestas y también para conocer a los candidatos, tiene derecho la gente a saber quiénes son ustedes. Usted fue de 2005 a 2009 secretario particular del gobernador de Querétaro. Y luego fue nombrado por el presidente Calderón como subsecretario de Planeación Turística; yo francamente y muchas personas, no se ve usted presidencial con esos cargos, ¿cuál es su mérito realmente, ser secretario del gobernador y ser subsecretario?", planteó Juan Pablo Becerre-Acosta.

─ ¿Y mi paso por el Congreso no da credenciales? ─, reviró Ricardo Anaya.

─ Bueno, y diputado, pero no ha tenido un ejercicio de gobierno ─, insistió Becerra-Acosta.

A lo que Anaya respondió, "es decir que si no has tenido una responsabilidad ejecutiva a nivel secretario en el gobierno federal, entonces no tienes las credenciales, ¿ese es el planteamiento?; porque entonces yo te diría Juan Pablo que acabas de descalificar a Trudeau. Trudeau llevaba cuatro años de estar en el Congreso y hoy es el primer ministro de Canadá, por cierto de una edad similar a la mía. No me estoy comparando con él, que quede bien claro. Yo nunca me compararía con él".

Azucena Uresti volvió a insistir en el tema:

─ Yo le pedí que nos dijera una sola cosa que haya hecho en su pasado que lo respalde para ser presidente. Una ─.

─ Conducirme con honestidad, dar resultados en las responsabilidades que he tenido, contestó Anaya.

─ No, pero algo concreto. Un programa, un proyecto.

─ O sea, quieres que te diga algo de lo que me sienta profundamente orgulloso.

El candidato se refirió a un programa de transporte rural en Querétaro que logró disminuir la deserción escolar en las escuelas del estado.

─ Está bien, ¿esa es su carta presidencial? ─ preguntó Azucena.

─ No, no es que sea mi carta presidencial. Me dijiste dime una cosa de la cuál te sientas orgulloso y te la estoy platicando. Claro que no es mi carta presidencial, cómo va a ser mi carta presidencial ─ respondió el candidato.