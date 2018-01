Anaya pide a perredistas su apoyo para la Presidencia

Ciudad de México

Ricardo Anaya pidió al PRD, partido que junto con el PAN y Movimiento Ciudadano conforma el Frente Ciudadano Por México, su apoyo para lograr la candidatura rumbo a la Presidencia.

Acompañado del presidente del PRD, Manuel Granados, y los líderes de las corrientes del partido, Anaya dijo que el Frente surgió para “sacar del poder, juntando nuestras fuerzas, un régimen autoritario y corrupto que le ha causado muchos daños a los mexicanos y formar un gobierno de coalición”.

“La campaña del PRI y Morena para sabotear al Frente es reflejo fue y es del tamaño de su miedo. Hoy vengo a ofrecerles mi trabajo constante para abanderar los ideales comunes de los partidos de nuestra coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y vengo a pedirles con completa humildad su apoyo”, dijo en la sede nacional del PRD.

Hoy vengo a ofrecer mi trabajo para abanderar los ideales comunes de nuestros partidos, poniendo siempre al frente los intereses de México: @RicardoAnayaC#PorMéxicoAlFrentepic.twitter.com/54Hp2ZRtsn — PRD (@PRDMexico) 16 de enero de 2018

Afirmó que el PRI hizo retroceder a México democráticamente, por lo que es necesario que el PAN y el PRD se unieran “en la defensa de la democracia y en la defensa de la libertad”.

Dijo que ambos partidos coinciden en el combate a la corrupción, a la violencia y a la desigualdad, los cuales dijo son los tres cánceres de México.

“El PRI no inventó la corrupción pero si la sistematizó y está en su ADN”, dijo al pedir que se debe luchar para que no se impongan incondicionales al régimen en el Sistema Nacional Anticorrupción.

“Ahora resulta que le entró la prisa del PRI por los nombramientos del Sistema Nacional anticorrupción. Además de corrupto cínicos ven que su campaña está en picada, que van a perder la elección y por eso les entró la prisa de hacer estos nombramientos.

“Tengamos mucho cuidado lo que quieren es imponer priistas que les cuidan las espaldas, Pero así como detuvimos los paquetes de impunidad de Borge y Duarte, así como juntos detuvimos el nombramiento de su fiscal carnal, así debemos evitar a toda costa que impongan a sus incondicionales en el Sistema Nacional anticorrupción”, dijo.

En cuanto a la violencia, dijo que la estrategia no ha funcionado, pues “la violencia no termina sólo con la fuerza, sino con la inteligencia, no acaba con el descabezamiento”.