PGR amplía investigación de lavado de dinero que involucraría a Anaya

Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), reveló que se realizará una investigación complementaria de la pesquisa por lavado de dinero contra el empresario Manuel Barreiro y señaló que se incluye a otras personas que pudieran ser probables imputados, pero no aclaró si se trata de Ricardo Anaya.

Además, advirtió que "no nos vamos a dejar presionar" para citar a declarar a nadie, en aparente alusión al candidato presidencial.

En conferencia de prensa, se le preguntó a Elías Beltrán si se investiga por lavado de dinero directamente a Ricardo Anaya, pero no respondió a dicho cuestionamiento. Dijo que en la PGR "hemos estado realizando la investigación por posible comisión de delito de lavado de dinero en contra de la persona que se ha mencionado y de otras que pudieran resultar objeto o probables imputados en la investigación de lavado de dinero" y aseguró que por el debido proceso y el sigilo no puede revelar los alcances de dicha carpeta.

En una rueda de prensa convocada para hablar de la reducción de homicidios dolosos, Elías Beltrán también se refirió a la difusión del video del pasado domingo, cuando Ricardo Anaya acudió a presentar un escrito, pero no quiso rendir declaración ante el fiscal especializado contra el lavado de dinero.

El encargado de despacho de la PGR dijo que se había cuestionado lo que realmente sucedió y por ello decidió revelar el video.

Aseguró que la Procuraduría no trabaja en tiempos electorales y que no se violó ni el debido proceso, ni la privacidad, ni los derechos humanos del candidato presidencial con su difusión, pero sí se demostró que a pesar de que se le trató amablemente, hubo insultos al funcionario federal y aseguró que la PGR no atiende nada más ese tema, pero este caso sí resulta emblemático.

El responsable de la PGR dijo que "seguimos investigando y en cuanto se tengan los elementos suficientes para efecto de que se pueda determinar una probable responsabilidad de las personas, se judicializará ante las autoridades judiciales federales correspondientes".





