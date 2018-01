México ya no resiste el desastre del PRI: Anaya

Huixquilucan

Ricardo Anaya, precandidato a la presidencia de la coalición Por México al Frente, celebró la alianza que se concretó en el Estado de México y afirmó que en ese estado —caracterizado por ser priista—, "uniendo esfuerzos, no nos van a ver o el polvo", pues los del PRI "han sido un desastre en el gobierno".

Durante un encuentro con la militancia, dijo que su precampaña va muy bien, "subiendo como la espuma", mientras que la de Andrés Manuel López Obrador está estancada. También dijo que la precampaña de José Antonio Meade "no es que se esté desfondando, es que ya se desfondó".

El aspirante explicó que era lógico que la gente no iba a respaldar al PRI ni a su candidato, porque están verdaderamente molestos con el gobierno que encabezan.

Al recordar los malos resultados del PRI en materia de combate a la pobreza, desigualdad, corrupción, endeudamiento e inseguridad, Anaya dijo que "México ya no resiste el desastre del PRI gobernando. Por donde ustedes lo quieran ver, han sido un desastre en el gobierno".

Con un no a coro, los asistentes respondieron a Anaya que no van a dar otra oportunidad al PRI, porque han convertido a México en el país más desigual de los que integran la OCDE, en el más corrupto —según Transparencia Internacional— y en generador de empleos mal pagados, que dan la razón a la gente cuando dice que no le alcanza con lo que ganan.

El problema más grave que tiene México —dijo— es la corrupción, por lo que además de trabajar de manera absolutamente decidida en esa materia, necesitan un cambio radical.

"Un cambio de raíz para limpiar el sistema político, la corrupción y para contar con un gobierno honesto, con principios, valores y que se conduzca con ética".

[Anaya atacó al gobierno priista en el EdoMex | Foto: Juan Carlos Bautista]



Por otra parte, exhibió la discrecionalidad que existe en la Secretaría de Hacienda para otorgar recursos a los estados.

"El problema de origen es el supuesto subejercicio. Desde que el ejecutivo envía la Ley de ingresos y el Proyecto de presupuesto de egresos, subestima los ingresos del estado. Es decir, a pesar de que sabe que va a ingresar más dinero a las arcas públicas esto lo subestiman, de tal manera que tienen un margen de maniobra importante".

Y agregó: "En los últimos 10 años, el promedio es de casi 300 mil millones de pesos por año y después Hacienda de manera absolutamente discrecional define a qué estados apoya y a cuáles no. Nosotros hacemos un llamado, primero, porque esta información se transparente, pero, segundo, porque se respeten las facultades de la Cámara de diputados en la definición del presupuesto de egresos de la federación".





