La campaña de Meade está en picada: Anaya

Pachuca

El precandidato presidencial de la coalición "Por Mexico al Frente", Ricardo Anaya, dijo que a su contrincante José Antonio Meade le dicen "la Semana Santa, porque no saben si caerá en marzo o abril".

En entrevista previo a un encuentro con militantes en Hidalgo, Anaya refirió que la del abanderado priista es una campaña que está en picada y no prende.

"La que está en franca picada es la campaña de José Antonio Meade. Es una campaña que no solamente no prende sino que además está cada vez peor. Por eso está cada vez más fuerte este rumor de que lo van a cambiar. La gente ya se enteró que él es quien incrementó el precio de la gasolina cuando era secretario de Hacienda. La gente no sabía que él era el padre del gasolinazo; ya lo relacionaron, se está cayendo su candidatura. Inclusive a Meade le dicen la semana santa, porque no saben si va caer en marzo o en abril", mencionó.

Sobre Andrés Manuel López Obrador, Anaya minimizó la designación de Tatiana Clouthier como coordinadora de campaña del precandidato de Morena.

Ella hace muchísimo que no está en el "Partido Acción Nacional... en las familias hay absoluta libertad. Yo celebro la libertad", comentó.

Por otra parte, destacó que su precampaña haya reportado más recursos que el PRI y Morena.

"Nosotros tenemos una norma, nosotros sí hablamos con la verdad, estamos reportando absolutamente todos los gastos y vamos a cumplir con lo que establece la autoridad electoral", añadió.