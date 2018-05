Es un honor que Javier Duarte me demande: Anaya

Ciudad de México

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que es un honor que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, “uno de los hombres más corruptos”, lo demande por daño moral.

Luego de que Duarte presentó una demanda contra el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y Ricardo Anaya, por daño moral por acusarlo, sin pruebas, de haber aplicado quimioterapias falsas, el candidato frentista cuestionó la validez de las acusaciones.

"Pues francamente es un honor que me demande uno de los hombres más corruptos en la historia de nuestro país, por cierto me parece muy curioso que a quien no demande es a López Obrador, me parece muy sospechoso”, dijo.

[Foto:Héctor Téllez]

En conferencia de prensa, Anaya presentó sus propuestas para apoyar al magisterio, entre éstas impulsar una transformación educativa y hacer equipo con los profesores.

“Yo sí veo a las maestras y los maestros como nuestros grandes aliados para lograr la transformación que nuestro país necesita”, afirmó en el marco del Día del Maestro.

Al preguntarle si de ganar la Presidencia perdonará a la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, Anaya respondió que “por supuesto que no, yo no creo en las amnistías, en los perdones anticipados, creo en la aplicación estricta de la ley”.

— ¿Es una presa política?

— No, no creo que sea una presa política, dijo.