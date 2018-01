Anaya pide investigar supuesta intervención rusa en elecciones

Toluca

Ricardo Anaya, precandidato presidencial de la coalición "Por México al Frente", hizo un llamado al gobierno federal y al Instituto Nacional Electoral (INE) para investigar supuestas intervenciones de Rusia en las elecciones de julio próximo.

Luego de que el Consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, H.R. McMaster, acusó a Rusia de querer intervenir en las elecciones en México.

Al respecto, Anaya mencionó que este es un tema que merece la atención de la administración federal.

"Sería inaceptable que un gobernador extranjero se entrometiera en nuestro proceso electoral y es algo que rechazamos de manera categórica y hacemos un llamado tanto al gobierno como al INE a analizar este asunto, hacer las investigaciones y en su caso, informar a la población y a los candidatos", destacó.

En entrevista previa a una reunión con militantes de los partidos que conforman el frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), Anaya se refirió a la declinación de Rafael Moreno Valle como precandidato presidencial, por lo que dijo que ya se dieron las condiciones para que encabece la candidatura de su partido.

Recordó que este domingo era el último día para que algún otro panista se inscribiera como precandidato presidencial.

"Se han dado las condiciones para que yo encabece esta candidatura, lo cual me honra enormemente, pero sobre todo, me compromete. Voy a trabajar todos los días con todas mis fuerzas, no solo para ganar la elección el 1 de julio, sino para darle a México un gobierno honesto, de resultados, el mejor que haya tenido México en su historia reciente", mencionó.

No obstante, dijo que por el momento no ha tenido comunicación con Moreno Valle, pero se reunirá con él en los próximos días.

Anaya rechazó las versiones de una posible negociación para que sea la esposa del Moreno Valle candidata a la gubernatura de Puebla.

"Por supuesto que ha habido diálogo, como él lo expreso, él dialogó con su familia, con su equipo de colaboradores y tomó una decisión, me parece una decisión, me parece una decisión muy generosa, que debemos conocer y reconocer, me honra y me compromete a trabajar intensamente contra el cambio profundo que nuestro país necesita", añadió.

Por otra parte, sobre la supuesta renuncia de Fausto Vallejo al PRI para irse a Morena, Anaya consideró que ésta sería una muestra del poco compromiso de Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción.





EB