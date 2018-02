Anaya exige investigación seria sobre intervención extranjera

Puebla

El precandidato de la coalición 'Por México al Frente', Ricardo Anaya, exigió al gobierno federal y las autoridades electorales realizar una investigación seria sobre la supuesta intervención del gobierno extranjero en el proceso de julio próximo, como lo advirtió el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, al señalar que Rusia tiene "tentáculos en las elecciones".

"Yo no tengo evidencia en ese asunto, como lo he dicho, corresponde en todo caso a las autoridades electorales como al gobierno de México hacer una indagatoria seria. No tengo más que declarar porque no conozco sobre ese asunto", expresó.

En entrevista previa al inicio de precampaña al gobierno de Puebla de Martha Erika Alonso, esposa del ex gobernador de esa entidad, Rafael Moreno Valle, Anaya dijo que las autoridades deben rendir cuentas a la ciudadanía.

"Corresponde a las autoridades mexicanas, tanto a las electorales y al propio gobierno federal hacer una investigación seria y rendir cuentas a la ciudadanía".

A pregunta expresa sobre las declaraciones del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien en una entrevista radiofónica dijo que sí existen indicios de una posible intervención extranjera, Anaya señaló: "no tengo información sobre ese asunto, me parece que hay que ser responsable y declarar sobre lo que uno conoce".

- ¿Cuál es el riesgo de una injerencia extranjera en las elecciones?

- No creo que tenga caso especular sobre un asunto que no está plenamente confirmado y que en lo particular no tengo información.

Sobre el supuesto apoyo de recursos a la campaña de Andrés Manuel López Obrador por parte de Venezuela, Anaya insistió:

"Mi posición es la misma, que las autoridades electorales y el gobierno federal hagan las investigaciones correspondientes, que lo hagan con transparencia y que informen a la opinión pública. Yo no voy a especular sobre un asunto sobre el que no tengo evidencias", puntualizó.





