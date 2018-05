Salida de Ochoa, reflejo de mala campaña del PRI: Anaya

Querétaro

Ricardo Anaya, de la coalición por México al frente consideró que la salida de Enrique Ochoa de la dirigencia del PRI es una muestra de su campaña presidencial va en picada.

“Yo soy respetuoso de las decisiones que toman otros partidos políticos, pero no queda duda de que este cambio es una muestra, una señal inequívoca de que la campaña presidencial del PRI no va bien y van en un lejano tercer lugar”, añadió.

En entrevista, al término de un mitin en San Juan del Río, el panista consideró que está salida tampoco beneficia a su partido.

“No tengo idea de cómo toman esas decisiones al interior de ese partido... El PRI no tiene ninguna posibilidad de ganar, eso lo sabemos muchos, quedó clarísimo después del último debate presidencial, el PRI no tiene ninguna posibilidad de ganar y este cambio, en pleno proceso electoral, plena campaña significa que el PRI va en picada y no va bien en su campaña presidencial”.

AJE