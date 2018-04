Anaya promete subir el salario mínimo a más de 100 pesos

Ciudad de México

El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, afirmó que, de ganar la elección del 1 de julio, aumentará el salario mínimo a partir de diciembre y lo duplicará en 2022.

En conferencia mañanera, el panista dijo que México "ya no será un país de los salarios eternamente bajos".

Propuso que para diciembre de 2022, el salario alcanzará el nivel de la canasta de bienestar que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), "esto implica poco más el duplicar el salario mínimo".

Explicó que el primer paso lo dará el 1 de diciembre de 2018, cuando convocará a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), para llevar el salario al nivel de la canasta alimentaria que define el Coneval, es decir, "100 pesos a precio de marzo de este año".

"A partir del primer día de mi mandato nadie que trabaje duro y honestamente va a pasar hambre", dijo.

Aseguró que se cambiará el mecanismo para fijar el salario mínimo.

"Vamos a crear un consejo representativo, incluyente y plural donde podamos monitorear el alza de los salarios mínimos, sus repercusiones y las medidas a tomar a futuro para una verdadera política salarial".





Por otra parte, Anaya rechazó debatir semanalmente con el candidato del PRI, José Antonio Meade.

"No tiene ningún sentido debatir con quien no tienen ninguna posibilidad de ganar".

En tanto, al manifestar su solidaridad con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, Anaya dijo que en caso de ganar la elección emprenderá una investigación a fondo para esclarecer los hechos y conocer la verdad.

"Trabajar intensamente para encontrar a los jóvenes desaparecidos es un reclamo de justicia de todo México y será obligación de cualquier gobierno resolver este enorme pendiente con la justicia".