Legalizar drogas no resolverá problema de violencia: Anaya

Querétaro

Luego de que el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, planteara legalizar la mariguana para disminuir la violencia en las zonas turísticas, el precandidato presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que legalizar las drogas no ayudará a solucionar la violencia en el país en este momento, por lo que hizo un llamado para que el tema se discuta con seriedad.

TE RECOMENDAMOS: Titular de Sectur plantea legalizar mota en zonas turísticas

“Es un tema que se tiene que tratar con toda la seriedad, no de manera superficial. Se tiene que discutir de manera hemisférica, no solamente como país sino en todo el hemisferio y, particularmente, en nuestra relación con Estados Unidos. Hay que estar muy conscientes que en este momento legalizar las drogas no resolvería el problema de violencia en nuestro país”, destacó.

Al término de una reunión con estudiantes de la Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de Querétaro, el panista fue cuestionado sobre la propuesta del secretario de Turismo para legalizar la mariguana en zonas turísticas afectadas por el combate al narcotráfico, como Baja California Sur y Quintana Roo, a lo que dijo que debe analizarse seriamente

“Lo que tenemos que abrir es una discusión seria, una discusión inteligente, una discusión con criterios técnicos, criterios científicos en donde se ponga en la balanza los dos bienes a cuidar: por un lado la salud pública, particularmente de los jóvenes, y por otro lado el tema de violencia, de pegarle a los cárteles por el lado que más les duele”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: Listo reglamento para vender productos de mariguana

Anaya no quiso abundar en la propuesta pues dijo que no la conoce, y que se presentó cuando él estaba reunido con alumnos de su ex universidad.





JASR