Anaya responde a denuncias en su contra "no nos van a detener"

Cholula

Ricardo Anaya, precandidato presidencial de la coalición 'Por México al Frente', dijo que responderá con una sonrisa a las denuncias presentadas en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros.

"Se las voy a responder con una sonrisa... no tiene caso (contra demandar) es la guerra sucia del PRI, quieren distraernos por supuesto que nos da mucha risa... eso le va a servir al candidato del PRI en absolutamente nada, que sigan presentando todas las denuncias que quiera", subrayó.

Previo a un encuentro con jóvenes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que integran el Frente, Anaya se refirió a la denuncia presentada por dos ciudadanos de Querétaro, y mencionó que no los conoce ni a la asociación que representan.

"Me da risa, es la guerra sucia del PRI y no nos van a detener, en esta guerra sucia lo único que quieren es confundir a la opinión pública, no lo van a lograr. Yo voy a seguir concentrado, trabajando, conociendo a la gente y debe saber la gente porque el PRI está haciendo esto".

Indicó que los priistas hacen este tipo de estrategias, "porque están absolutamente desesperados, porque la campaña de su candidato está en ruinas, porque se desfondó y creen que con este tipo de acciones quieren confundir a la población y eso le va a servir al candidato del PRI en absolutamente nada, que sigan presentando todas las denuncias que quiera".

Acompañado por la precandidata al gobierno de Puebla, Martha Erika Alonso, Anaya afirmó que en guerra sucia del PRI "no nos van a detener, único que quieren es confundir a la opinión pública y no lo van a lograr".