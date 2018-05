¿Hay división en el 'Frente'? Anaya explica en MILENIO cómo ganó la candidatura

Ciudad de México

¿El Frente es incongruente? ¿Se formó a base de traiciones? Para Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, el proceso por el cual se logró la alianza entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano fue democrático, pues, afirmó, implicó dialogar con varias personas para crear una plataforma común.

Durante su participación en #ANAYAenMILENIO, el panista dijo que el Frente no se trata de que los partidos renuncien a sus principios, sino de impulsar las coincidencias: gobierno de coalición, romper el pacto de impunidad y construir políticas públicas que solucionen los problemas de la gente.

"Hay quien cree que la política se trata de que solamente los que piensan igualito se unan y se radicalicen en sus posiciones; yo creo que es mucho más rico, mucho más valioso cuando quienes pensamos distinto nos sentamos a la mesa, nos preguntamos en qué coincidimos y cómo le hacemos para construir algo más grande por el bien del país", dijo.

En el debate con los periodistas Carlos Marín, Héctor Aguilar Camín, Jesús Silva-Herzog, Carlos Puig, Juan Pablo Becerra-Acosta y Azucena Uresti, el abanderado del PAN, PRD y MC aseguró que el Frente está unido por "un diagnóstico común de la realidad que nos lleva a la conclusión de que debe haber un cambio".

"Nosotros lo que estamos planteando es un cambio de régimen que tiene dos elementos fundamentales: primero, un gobierno de coalición, seremos el primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país, y segundo, un cambio de régimen que implica romper el pacto de impunidad", aseguró.

Anaya dijo que la gente está harta de que le hablen de ideologías, pues, afirmó, lo que quiere es una solución a la violencia, a los problemas económicos y a la corrupción.

Por ello, sostuvo que "la coalición es la herramienta para lograr resolver los problemas de la gente", pues, dijo, el proyecto implica una mayoría estable para concretar las propuestas.





¿Cómo logró su candidatura?

Ricardo Anaya rechazó que su candidatura se haya pactado en reuniones privadas en cafés o en casas de amigos, pues, aseguró, fue "un ejercicio de enorme complejidad; primero decidimos construir una coalición, esto implicó pasar por los órganos electos democráticos de todos los partidos".

"Para aprobar una coalición, los tres partidos convocamos a nuestros órganos, en el caso del PAN fue una larga discusión en el Consejo Nacional y el Consejo Nacional no es designado por el presidente del partido", dijo.

Explicó que su candidatura fue respaldada por el "voto directo de los militantes del Partido Acción Nacional", así como por los órganos colegiados del PRD y Movimiento Ciudadano.

Ante los cuestionamientos de que fue el precandidato único del PAN, Anaya dijo que el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle; el senador Ernesto Ruffo; y el ex canciller Luis Ernesto Derbez, decidieron no inscribirse en la contienda interna.

Agregó que siempre estuvo abierto a reunirse con sus rivales, pues "si aspiras a ser el Presidente del país y no puedes construir diálogo entre los que son de tu mismo partido, pues va a estar difícil que el día de mañana puedas construir por el país".