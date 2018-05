Esto dijo Ricardo Anaya de Manuel Barreiro en MILENIO

Ciudad de México

Ricardo Anaya Cortés dijo que no tiene que deslindarse del empresario Manuel Barreiro Castañeda, vinculado a la supuesta compra de una nave industrial en Querétaro propiedad de la familia del candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, porque, afirmó, "cuando tú vendes, no tienes absolutamente ninguna responsabilidad de andar investigando al que te compra".

"No tengo nada que ver con él (Barreiro)", aseguró el ex dirigente nacional panista en entrevista con los periodistas Carlos Marín, Héctor Aguilar Camín, Carlos Puig, Azucena Uresti, Juan Pablo Becerra-Acosta y Jesús Silva-Herzog.

En el debate #ANAYAenMILENIO, el candidato presidencial dijo que conoció a Manuel Barreiro de manera indirecta a través de Álvaro Ugalde, un amigo en común.

Responsabilizó al gobierno de preparar un "montaje" similar al que, dijo, elaboraron en contra de Josefina Vázquez Mota durante la campaña por la gubernatura del Estado de México, en 2017.

"El gobierno armó todo este montaje, primero sacan a dos presuntos delincuentes a dar una conferencia de prensa, porque no son testigos sino imputados, la PGR emite un primer boletín de prensa, esa es la primera intervención facciosa e ilegal, justamente para darle vuelo a esas declaraciones, diciendo que efectivamente existía una carpeta de investigación, a partir de ahí lo retoman muchos medios de comunicación", dijo el panista.

El 25 de febrero, Anaya Cortés acudió a la PGR para entregar un documento y averiguar si existía una investigación en su contra y el mismo día, la Procuraduría difundió un comunicado en el que aseguró que el candidato se negó a declarar.

"En cuanto yo llego a la Procuraduría, llega un señor, se presenta en un tono verdaderamente amable, debo reconocer, y me pregunta si además del escrito, quiero agregar algo más, y le doy las gracias, le digo que no y a la quinta vez que me hace la misma pregunta, dijimos 'aquí hay algo raro'.

"Pues dicho y hecho, me retiro y a las dos horas emiten un nuevo comunicado de prensa, ahora diciendo que me había negado a emitir una declaración ministerial", dijo.

El video de la visita del candidato a las oficinas fue difundido tres días después argumentando "interés público" en torno al caso.

La coalición presentó un recurso ante el INE, y la Comisión de Quejas y Denuncias resolvió que la dependencia vulneró la equidad en la contienda electoral al difundir el video.

Ricardo Anaya reiteró que vendió una propiedad y que el vendedor no tiene la responsabilidad de indagar al que adquiere el bien.

OVM