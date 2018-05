¿Cuánto gana Anaya mensualmente? Lo dijo en MILENIO

Ciudad de México

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente,Ricardo Anaya, reveló en el debate #ANAYAenMILENIO cuánto gana mensualmente, luego de ser señalado por tener una vida de lujos.

- ¿Por qué no has explicado por qué has vivido tan bien toda tu vida, Ricardo? ¿Por qué no has explicado abiertamente", preguntó Carlos Puig.

"Por qué no decir, bueno pues por lo que yo tengo, más lo de la familia de mi esposa", respondió en la charla que sostuvo con los periodistas Carlos Marín, Héctor Aguilar Camín, Carlos Puig, Azucena Uresti, Jesús Silva-Herzog y Juan Pablo Becerra-Acosta.

Anaya afirmó que las acusaciones sobre sus ingresos y la venta de la nave industrial es un juego "perverso y autoritario" de parte del gobierno.

"Nadie ha expuesto de una manera tan transparente su patrimonio como yo lo he hecho", aseguró.

- ¿Cuánto gana usted, candidato? ¿Cuánto gana usted mensualmente? ¿Cuál es su ingreso?", cuestionó Azucena Uresti.

Ricardo Anaya recordó que tenía una página en la que están desglosados los ingresos que percibió como presidente del PAN, los de sus empresas y los de su esposa.

"Entre mi esposa y yo, puedes entrar ahorita a la página, como 400 al mes. Y cuando aquí me dicen: 'oye, y ¿por qué puedes tener a tus hijos en ese colegio?', pues porque lo pago con recursos de procedencia lícita. ¿Qué hace el PRI? Todo tipo de maniobras para dañar a la gente", dijo.

El candidato presidencial defendió su estilo de vida e ingresos: "El problema no es tener dinero, el problema es cuando el dinero es mal habido. Yo lo que tengo lo tengo bien habido. Tanto mi esposa como yo venimos de una familia en donde son tres generaciones que han trabajado de manera muy intensa, que han creado muchos empleos y hemos recibido oportunidades", afirmó.

El 28 de noviembre de 2015, Anaya presentó sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, conocida como 3de3; en ésta, reportó ingresos de un millón 158 mil 333 pesos anuales, de los cuales, 219 mil 977 pesos los percibió mientras fue presidente del PAN y 938 mil 356 pesos fueron por servicios profesionales.

Mientras que los ingresos y propiedades de su esposa Carolina Martínez ascendían a un millón 503 mil 964 pesos anuales; además posee una casa y tres locales en Querétaro, donados en 2006 y 2014, además de un auto que adquirió en 2006.

Anaya también reportó una propiedad en Querétaro con un valor de 4 millones 287 mil 800 pesos, que dijo le fue donada en 2005.

El candidato de la coalición Por México al Frente afirmó ser dueño de camioneta Chevrolet Tahoe 2009, cuyo valor asciende a 210 mil pesos.

El panista dijo tener cuentas bancarias en al menos tres bancos con un monto menor a 100 mil pesos, dos más por un valor mayor a 500 mil pesos y una inversión bursátil menor a 100 mil pesos.





