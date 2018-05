Los peligros de que AMLO gane, según Anaya

Ciudad de México

El candidato a la Presidencia de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, consideró que un posible triunfo de Andrés Manuel López Obrador en los comicios del 1 de julio sería contraproducente, pues el abanderado de Morena ha planteado "exactamente lo contrario de lo que necesita el país".

En el encuentro que el panista sostuvo con Carlos Marín, Carlos Puig, Azucena Uresti, Juan Pablo Becerra-Acosta, Jesús Silva-Herzog y Héctor Aguilar Camín, este último preguntó al candidato: "En el remotísimo caso de que López Obrador vaya a ser Presidente de México, ¿qué tipo de gobierno crees tú que hará y qué te preocupa de una presidencia de López Obrador?".

Luego de asegurar que el tabasqueño no será ganador de la elección presidencial, Anaya dijo que una victoria de López Obrador no resolvería los problemas de corrupción en el país.

"En materia de combate a la corrupción, él cree que todo se resuelve con personalismos voluntaristas. O sea, ya llegó el mesías, y como el mesías es honesto —y eso habría que ver primero que sea cierto, por ósmosis se lo va a empezar a transmitir primero a los gobernadores y después a los presidentes municipales", dijo Anaya en MILENIO.

El ex dirigente del PAN señaló que cuando López Obrador fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México "no pudo transmitir (el ejemplo) ni a su círculo más íntimo. René Bejarano era su operador de toda la vida, su secretario particular, lo mandó a dirigir la Asamblea y lo cachan en video recibiendo fajos de billetes en efectivo. De sus delegados, lo más cercano era (Carlos) Imaz, delegado de Tlalpan; igual, en video recibiendo fajos de billetes en efectivo".

A propósito del combate a la corrupción, Anaya se inclinó por la creación de "una Fiscalía que sea autónoma e independiente para acabar con el control político de las procuradurías, que es en buena medida el origen de la impunidad en nuestro país".

Detalló que en la situación actual "el Presidente está acostumbrado a que él decide a quién sí se investiga y a quién no. Si eres un adversario político te avientan la PGR, pero en el tema de Odebrecht, ahí no avanza absolutamente nada la investigación, ¿por qué?, porque las decisiones son políticas".

El aspirante a la Presidencia por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano también descalificó el discurso de López Obrador contra los empresarios. "En cualquier país democrático del mundo, si el presidente lo que hace es pelearse con quienes invierten —como lo ha hecho en los últimos días—, les dice minoría rapaz y los acusa sin ninguna prueba, lo que pasa es que se caen las inversiones y cuando no hay inversión no hay crecimiento económico y no hay empleo", dijo.

"Entonces yo no lo descalifico en los personal, lo que digo es que las políticas públicas que ha adelantado sí me parece serían desastrosas para el país", agregó.

