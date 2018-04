Sí al voto útil; no al pacto de impunidad: Ricardo Anaya

Ciudad de México

El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que no habrá pacto de impunidad, ni cúpulas para derrotar a Andrés Manuel López Obrador.

TE RECOMENDAMOS: #TermómetroMilenio: Ni AMLO se estanca, ni 'El Bronco' crece tanto como dijo

"No a acuerdos cupulares bajo ninguna circunstancia; sí al voto útil y no a un pacto de impunidad. Yo estoy dispuesto a recibir en el proyecto a toda la gente que de buena voluntad se quieran sumar, a toda la gente que de buena voluntad se quiera sumar para que podamos ganar y hacer el primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país que rompa el pacto de impunidad. Bajo ninguna circunstancia estaría yo dispuesto a realizar un pacto de orden cupular, no creo en ello", expresó.

Anaya aseguró que no celebraría ningún tipo de acuerdo con el presidente Enrique Peña Nieto, ni con candidatos, sino más bien con los ciudadanos.

"No creo bajo ninguna circunstancia en un acuerdo cupular ni con él, ni con los lideres, ni los candidatos, creo más bien en un acuerdo con los ciudadanos y ciudadanas".

El ex líder panista aseguró que quiere un cambio profundo para el país, que rompa el pacto de impunidad y dé resultados en beneficio de los ciudadanos.

"Nosotros nos oponemos a lo que representa el actual gobierno y además ustedes han sido testigos cómo este gobierno se ha empeñado en sacarme de la contienda. Afortunadamente no lo han logrado. Vamos a ganar la elección de manera contundente y le vamos a dar a México el gobierno honesto y de resultados que nuestro país se merece", añadió.









OVM