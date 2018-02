Abogado niega revelar quiénes acusan a Anaya

Ciudad de México

El abogado Joaquín Xamán McGregor se negó a dar el nombre de las dos personas a las que representa y que declararon en el caso de lavado de dinero que involucra a Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, aunque aclaró que no trabaja para el PRI.

"Las identidades de estas dos personas, tu servidor las ha presentado como reservadas en calidad de que tienen la calidad de imputados en la carpeta de investigación. Algunos medios ya hicieron públicos sus nombres.

"Tu servidor, por respeto a ellos, yo voy a seguir tratando el tema con los nombres que yo propuse reservados", dijo Xamán McGregor en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Sin embargo, el abogado aclaró que su cartera de clientes es variada y no depende de una filiación partidista.

-¿No litiga para Peña Nieto, para Meade o para Videgaray?

-No la realidad es que no; mi ejercicio profesional es libre, los clientes vienen y me buscan yo decido si los represento o no.

Hace unos días, Joaquín Xamán McGregor acusó a Anaya de triangular recursos a través de paraísos fiscales para "la compra y venta ilegal" de un terreno en Querétaro; además insinuó que el panista podría estar detrás del acoso y persecución de quienes, asegura, fueron los presuntos operadores financieros de la transacción.



AA