AMLO es un retrógrada y 'espantainversiones': Anaya

Ciudad de México

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, apoyó la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, pues dijo que él es un “amigo de la inversión” a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, a quien llamó “ignorante” y un “espantainversiones”.

Luego de que el candidato de Morena-PT-PES descalificó los dichos de Carlos Slim para construir el nuevo aeropuerto, Anaya defendió la obra, la cual dijo generará empleos bien pagados y crecimiento económico.

“Sí, López Obrador es el espantainversiones, con su actitud lo que él provoca es que las inversiones se vayan, y esto es muy delicado para el país, porque cuando no hay inversión no crece la economía, no se generan empleos, 99 de cada 100 mexicanos prefieren un trabajo bien pagado que una dádiva, como una despensa, la gente quiere oportunidades bien pagadas, oportunidades de trabajo bien remunerado y la manera de que crezca la economía es generando inversión”, afirmó.

Durante su conferencia de prensa, Anaya dijo que lo “inteligente” y “sensato” es no cancelar la obra, pero tampoco se debe continuar sin hacer revisiones, pues afirmó que esta administración se ha visto empañada por la corrupción.

“Ni la postura absurda de López Obrador de cancelar la obra en la que ya se han invertido miles de millones de pesos, pero tampoco la posición del PRI de continuar con la obra como si no hubiera sospechas de corrupción”, indicó.

El panista afirmó que el nuevo aeropuerto traerá inversión y empleo, además se podrán recibir más turistas que son los que traen más dinero al país.

A diferencia de otras ocasiones, Anaya calificó a su adversario de Morena como retrógrada e ignorante.

“La actitud de López Obrador lo muestra de cuerpo entero. Un político retrógrada que se opone a la inversión, que no confía en los empresarios y que no cree que sea posible la libertad económica con responsabilidad social.

“Para que se generen empleos. Para que los empleos bien pagados permitan que la gente pueda vivir mejor y segundo se nota también una enorme ignorancia porque de hecho hay un componente muy importante de inversión privada en ese aeropuerto. Convendría que se documente más antes de hablar”, añadió.