Anaya pide a candidatos hacer público su estado de salud

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que no cuestiona directamente la salud de los candidatos, pero pidió a sus contrincantes hacer pública su condición médica.

“Yo no cuestiono cosas cuando no tengo evidencias, en todo caso sería, digamos, sano que todos los candidatos hiciéramos público nuestro estado de salud, pero yo no cuestiono directamente el de ninguna candidata o el de algún candidato”, dijo durante su llegada a las instalaciones de la Universidad de Baja California para ensayar su participación en el segundo debate presidencial.

Anaya calificó como histórico que ciudadanos puedan estar presentes durante el segundo debate presidencial.

“Es un ejercicio inédito, nunca antes en la historia de los debates presidenciales había habido ciudadanos participando de manera activa y de manera directa, me parece un muy buen ejercicio y va a estar muy interesante”, dijo.

El candidato a la Presidencia explicó que a través de estos ejercicios, los ciudadanos tienen la oportunidad de escuchar y cuestionar a los candidatos de forma directa.

“Va a ser un ejercicio muy interesante porque va a haber una participación muy activa de las y los ciudadanos que nos van a hacer preguntas, con quienes vamos a tener la oportunidad de dialogar", puntualizó.

