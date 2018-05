No soy traicionero ni un señoritingo: Ricardo Anaya

Ciudad de México

Ricardo Anaya asegura que no es maquiavélico, traicionero ni un señoritingo; más bien, se considera una persona que actúa de buena fe, leal y con palabra.

En la entrevista, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente mantiene una sonrisa constante y antes de responder siempre hace una pausa para pensar; pues aunque dice que no es un controlador, le gusta hacer las cosas con disciplina.

No le enoja que lo comparen con Chicken Little y se le hace gracioso que su “insolting an onaceptabol” se haya popularizado.

Así se enfrentó Ricardo Anaya, candidato del PAN-PRD-MC a la Presidencia, al Interrogatorio Milenio.

¿Qué ha sido lo mejor de la campaña?

Que vamos a ganar.

¿Y lo peor?

Cuando el gobierno interviene de manera ilegal.

¿Juventud es sinónimo de inexperiencia?

Sinónimo de energía y de hacer equipo con los mejores y las mejores.

En redes te tachan de maquiavélico, ¿te consideras así?

Obro siempre de buena fe, quiero un cambio profundo para el país.

¿Y un señoritingo?

De ninguna manera.

¿Y traicionero?

Leal y con palabra.

En Veracruz te criticaron por llegar cargado en hombros…

Fue un evento muy grande donde tuvimos una gran recepción y yo le agradezco a toda la gente.

¿Ya no has tenido problemas con tu coche eléctrico?

No.

A todo esto, ¿cuál fue tu primer coche?

Un Vocho rojo.

¿De qué decisión política te arrepientes?

Mas que arrepentirme, trato de aprender de mis errores todos los días.

¿Qué provocó la desbandada de militantes del PAN?

El PAN está más fuerte que nunca.

Dos ex presidentes del PAN apoyan a López Obrador…

Uno de ellos tomó la decisión hace más de 10 años y el otro decidió aceptar una candidatura.

¿Le temes a AMLO?

Le voy a ganar.

¿Cuál es tu opinión de él?

No es lo que le conviene al país.

De José Antonio Meade…

Lo mismo, que representa la continuidad, de algo que tiene que cambiar.

De Margarita Zavala…

La respeto y la aprecio.

De Jaime Rodríguez…

Me parece un personaje muy simpático.

¿Qué fondo de pantalla tienes en tu celular?

A mis hijos. A los dos, aunque tengo tres.

¿Es cierto que eres un obsesivo del orden y que planeas todo?

Me gusta hacer las cosas con disciplina, pero también creo que debe haber flexibilidad.

¿Cuánto tiempo ensayaste para el debate?

No son ensayos, hay que tener la información a la mano.

¿Te molesta que te compare con Chicken Little?

No.

¿Con que personaje histórico te identificas?

Admiro mucho a los científicos, he mencionado a Newton y a Einstein.

¿Qué opinas de que se popularizó tu frase Insulting and Unacceptable?

Simpático.

¿Condicionarás la cooperación en migración y seguridad con Estados Unidos?

Creo que la negociación tiene que ser integral.

¿Le copiaste a AMLO las conferencias matutinas?

No, para nada.

¿Cómo creciste tan rápido en las encuestas?

Con mucho trabajo y con un gran equipo.

¿En Querétaro todo mundo se conoce?

Muchos nos conocemos.

¿Incluso a Manuel Barreiro?

Sé quién es.

¿Un consejo sobre bienes raíces?

Ninguno.

¿El peor de tus gustos culposos?

Lo que más me gusta es estar con mis hijos, pero no es culposo.

¿Tu peor pesadilla?

Que les pasara algo a mis hijos.

¿Cómo le irá a México en el Mundial?

Muy bien.

¿Tu antojito favorito?

Las enchiladas queretanas.

¿Qué palabra te define?

Idealista.

La razón por la que tu mamá siempre te regañaba de niño…

Por inquieto.

¿El Frente es incongruente?

Es potente.

¿La mentira más convincente que hayas dicho?

No creo que haya mentiras buenas.

¿Qué llevas siempre contigo?

El celular.

¿El mejor lugar para comer en Querétaro?

¡Híjole! Un lugar de cecina que está en la mera entrada de Pinal de Amoles pasando la Puerta del Cielo.

¿Qué música escuchas?

De toda.

Canción que te defina…

Que me defina no, pero sí me gusta mucho la música.

¿Cuál es tu meme favorito de los inspirados en ti?

No sé, he visto muchos. Se me hacen muy simpáticos.