Captan a Anaya en boda de Barreiro; él aclara los hechos

A través de redes sociales y con el HT #PelucaGate circula un video en el que aparece el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, en la boda del empresario Manuel Barreiro.

Mediante su cuenta de Twitter el panista explicó que acudió a la boda de Barreiro por invitación de Álvaro Ugalde un amigo de su infancia quien lo invitó a la boda de su hermana, y aclaró que los hechos ocurrieron hace 13 años.

"Ahora resulta que asistir a una boda es prueba de algo indebido" dijo.

Como ya lo he dicho:

1. Yo no le vendí nada a Manuel Barreiro.

2. Sí lo conozco.

Sobre el video: Álvaro Ugalde, mi amigo desde secundaria, me invitó a la boda de su hermana. Por cierto, eso fue hace 13 años.

Ahora resulta que asistir a una boda es prueba de algo indebido.