AMLO está nervioso por mi llamado al voto útil: Anaya

Ciudad de México

Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, afirmó que Andrés Manuel López Obrador está "nervioso, espantado y preocupado" por el llamado al voto útil, porque sabe que perderá la elección del 1 de julio.

En conferencia de prensa mañanera, el aspirante panista afirmó que uniendo fuerzas el Frente ganará la jornada electoral.

"El llamado al voto útil lo tiene muy nervioso, lo tiene espantado, porque él sabe perfectamente que la mayoría de los mexicanos no quieren que él sea Presidente... mi llamado no es a las cúpulas, es a la gente, a quienes militan en los distintos partidos, sobre todo, a las y los ciudadanos que no tienen partido político, mi llamado no es a ese señor (Meade)", dijo.

Anaya también pidió una explicación al político tabasqueño sobre la alianza del "Primor" (PRI-Morena) para elegir a los comisionados carnales en el INAI y sobre por qué no se aprobó la eliminación del fuero en el Senado.

"Lo que López Obrador tiene que explicar es el Primor, que hoy es una realidad en el Senado, operado por quien en 1988 como priista, secretario de Gobernación, orquestó el fraude electoral, su operador Manuel Bartlett; tiene que explicar por qué se aliaron PRI y Morena para poner a unos comisionados, por cierto, son afines al PRI; por qué se aliaron PRI-Morena en el Senado para la eliminación del fuero y por qué ha ofrecido de manera anticipada perdón a los corruptos en este y otros gobiernos, eso es lo que López Obrador tiene que explicar", dijo.

En el marco del Día del Trabajo, Anaya presentó su programa para mejorar las condiciones laborales.

"Vamos a incrementar el salario mínimo a 100 pesos diarios, actualmente es de 88.36 pesos diarios y de manera gradual lo vamos a elevar al valor de la línea de bienestar que es de 190 pesos diarios", añadió.

Además, comentó que se terminará con la brecha salarial de género, "porque es absolutamente inaceptable que una mujer gane menos que un hombre por hacer exactamente lo mismo, bajo la misma capacitación".

Indicó que se modificará el régimen laboral de las trabajadoras del hogar para que tengan una jornada de salario y el acceso a la seguridad social.

Explicó que también se impulsará que los niños no tengan que trabajar y tengan la oportunidad de estudiar. Y se implementará con las empresas un programa de reentrenamiento para los trabajadores frente a los cambios que ocurrirán en el mercado laboral con el propósito de que puedan conservar sus empleos.

"Para lograr más y mejores trabajos es indispensable generar las condiciones de seguridad, certeza jurídica, lucha contra la corrupción y respeto al estado de derecho", añadió.