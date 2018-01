Contienda electoral sólo es entre AMLO y yo: Anaya

Mazatlán

El precandidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya afirmó que la contienda electoral por la Presidencia de la República solo será entre dos candidatos: él y Andrés Manuel López Obrador, de Morena.

“Está bastante claro que ésta va a ser una contienda finalmente de dos, en donde estaremos compitiendo la presidencia en términos reales, será el candidato de Morena, y yo como candidato del Frente, convencido por un lado que el PRI ya quedó fuera de la competencia, porque nosotros tenemos todas las condiciones de ganar”, afirmó.

En entrevista, previa a un encuentro con militantes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Anaya subrayó que está presentando un proyecto con cambio muy distinto al de político tabasqueño.

“Sus ideas son muy antiguas, ideas que no han funcionando. Vamos a convencer al pueblo de México. Vamos a ganar las elecciones de manera contundente y le vamos a dar a México el gobierno honesto y de resultados que México merece”, añadió.

Sin dar fechas, mencionó que “muy pronto” alcanzará en las encuestas a López Obrador, “estoy convencido de que vamos a ganar de manera muy contundente”.

Por otra parte, se refirió al gabinete presentado por el precandidato de Morena y señaló que muestra un desconocimiento por parte de su contrincante.

“Muestra un desconocimiento brutal ese candidato de la Constitución y de la ley. Por si no se ha enterado le corresponde al presidente de la República iniciar el procedimiento proponiendo ternas. Es facultad del Senado emitir una convocatoria y hacer una lista de 10 candidatas y candidatos a esos cargos. Él no va a ser candidato y dos, es evidente que no conoce que desconoce el procedimiento para designar al fiscal general y a los fiscales”, añadió.





Por ello, señaló que cuando gane la selecciones de julio próximo, respetará al Poder Legislativo.

“Cuando se emita la convocatoria... Vamos a impulsar que participen las organizaciones de la sociedad civil para que quienes ocupen las fiscalías sea gente verdaderamente independiente del poder. Ya estuvo bueno de políticos en las fiscalías cuidándole las espaldas a otros políticos... eso no funciona ha causado grandes daños en el país ha generado mucha impunidad. Queremos verdadera independencia para que la ley se aplique caiga quien caída o tenga el cargo que sea”, aseguró.





AJE