Mancera es parte fundamental del Frente: Ricardo Anaya

Ciudad de México

Ricardo Anaya, aspirante a la candidatura Presidencial por la coalición "Por México al Frente", afirmó que Mancera será una parte fundamental del frente y tomará decisiones trascendentales en la alianza política.

"Estará incluido en todas las grandes decisiones de este proceso y es pilar en la construcción de gobierno de coalición y mañana, esperemos, esté formando parte de él", afirmó el panista.

Anaya expuso que Mancera es un fundador de la coalición: "Nos sentimos contentos de saber que no sólo fue parte de la idea, sino que está atento, vigilante, participando en el gobierno de coalición. Estamos convencidos en ser el primer gobierno de coalición en la historia de México."

Tras mantener una reunión privada en un hotel de la Ciudad de México, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, dijo que su conversación fue sobre la consolidación del Frente en el país, luego de las giras que ha hecho Anaya durante los últimos días.

"La coalición "Por México al Frente" va creciendo en el país, el trabajo que hace Ricardo en esta etapa está dejando frutos importantes, es un proyecto que se consolida, que está gana terreno de manera importante. Me interesa ser vigilante de la parte del cambio de régimen de gobierno, en eso me concentraré, que no sea un presidencialismo arcaico como el que estamos viviendo", dijo Mancera.

Anaya sostuvo: "hemos logrado cerrar filas., el frente se consolida como única alternativa de cambio profundo".







EB