“Resultados contra inseguridad, en un año”: Claudia Sheinbaum

La esperanza está en los habitantes de Ciudad de México, dice la candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien afirma que Miguel Ángel Mancera dejó una ciudad “en peores condiciones” que cuando inició su administración, lo que hace que los habitantes no tengan ánimo.

Sheinbaum afirma que su primera acción en caso de ganar la elección de julio próximo será retomar de inmediato el control de la seguridad pública con reuniones mañaneras todos los días. Consciente de que es difícil establecer plazos en la materia, dice estar confiada en que “en un año se tienen que empezar a notar (los resultados) y en dos debemos estar en muchas mejores condiciones en la ciudad”.

Afirma que ya se probó lo que da resultados y por eso regresará a la capital la honestidad y la austeridad, por lo que reducirá el gabinete a fin de evitar duplicidades en las funciones y revisará el número de plazas que aumentó a 300 desde que Andrés Manuel López Obrador concluyó su administración. Al igual que el candidato presidencial, Sheinbaum convertirá el antiguo Palacio del Ayuntamiento en un museo, pero su oficina permanecerá en el mismo lugar y los ciudadanos dejarán de ver el resguardo policiaco que se mantiene alrededor de las oficinas del gobierno.

¿Cuál es el balance de ganancias y de pérdidas que dejó Miguel Ángel Mancera?

En los programas más importantes de la ciudad, los que vivimos en CdMx, el tema movilidad, agua y seguridad.

Son los tres temas en los que la ciudad está en las peores condiciones de lo que estaba en 2012. Hay algunos temas como el haber logrado la Constitución de Ciudad de México que es reconocible y quizá algunos otros temas. En general fue un gobierno que se retrajo, que no afrontó a la ciudadanía, que abandonó a los más vulnerables, ahí está el sismo, que no afrontó la problemática de la ciudad que llegó sin un proyecto de ciudad y que se va sin un proyecto de ciudad.

¿Le quedó a deber a los capitalinos?

Creo que sí. Le quedó a deber a los ciudadanos.

En caso de ganar, ¿qué es lo primero que va a revertir de lo que deja Mancera?

Estamos trabajando en un proyecto de ciudad que ya va muy avanzado en los distintos temas en seguridad y justicia, en movilidad, agua, en los temas que tienen que ver con gobierno, sobre todo derechos sociales, asociados principalmente a más educación, cultura y deporte.

Vamos a ser un gobierno abierto, que quiere decir mayor comunicación con la ciudadanía, mayor trasparencia, rendición de cuentas y de uso de las nuevas tecnologías, pero también quiere decir cercanía con la ciudadanía.

¿Cuáles serán las acciones en materia de seguridad?

Lo primero es regresar a lo que ya vimos que funcionó durante la época de Andrés Manuel López Obrador y luego con Marcelo Ebrard bajaron delitos y se fortaleció la imagen de la policía preventiva e investigación. Vamos a innovar con nueva tecnología, no solo con más cámaras, sino mejorar comunicación entre las cámaras y el C-5, que en muchos casos es analógica y no digital, mejorar la preparación de la policía. Es un programa integral que tiene que adecuarse al nuevo sistema penal acusatorio.

¿Cuál será la primera acción para mejorar la seguridad?

Retomar el control de inmediato, retomar el control desde la Jefatura de Gobierno con reuniones de seguridad pública, de las coordinaciones territoriales, retomar el control de la inteligencia de lo que ocurre en la ciudad, la financiera y retomar el mejor del funcionamiento del C 5, que depende de la Jefatura de Gobierno, retomar el control, porque hoy no hay control

¿Puedes plantear un plazo para mejorar la seguridad: en un año, seis meses…?

En un año se tiene que empezar a notar y en dos años debemos estar en muchas mejores condiciones en la ciudad. Es difícil establecer plazos, pero repito yo estoy muy confiada porque ya probó muchas cosas la ciudad de México y hay que retomar ese esquema con innovación de que retomando el control las cosas van a mejorar en la ciudad”.

Alejandra Barrales dice que el narcomenudeo entró a las delegaciones con Morena

Se puede decir cualquier cosa cuando va en segundo lugar en las encuestas, sería bueno que se informara. Se le puede pedir a la Procuraduría General de Justicia que informe cuáles son las delegaciones con mayores delitos y donde hay mayor narcomenudeo, quizá con eso ella va a estar mayor informada y no utilizar temas que no tienen ningún sustento.

No afecta incluir al delegado de Tláhuac en tu equipo de campaña?

Se ha dicho mucho, pero no hay una sola carpeta de investigación contra el delegado de Tláhuac de la Procuraduría capitalina.

El candidato del PRI, Mikel Arriola, planteó el acompañamiento transitorio del Ejército y la Marina para el combate al narcomenudeo.

No estoy de acuerdo con el esquema de la guerra contra el narco, hay que generar un esquema completamente distinto y hay que poner al frente el tema de la procuración de justicia para que no haya impunidad y que funcionen adecuadamente las instituciones de justicia, que sea para todos y no sólo para los que más tienen.

¿Cómo erradicar el narcomenudeo, cómo terminar con la venta de droga en Ciudad Universitaria?

Es un asunto de inteligencia, no es un asunto de meter a la policía a Ciudad Universitaria. Me refiero a conocer cuáles son las bandas que operan dentro de Ciudad Universitaria, dónde están, cómo se mueve, cómo generar la inteligencia del gobierno desde la procuraduría, desde la secretaría de seguridad pública, para evitar que estas bandas sigan operando y generar las condiciones de justicia que requiere.