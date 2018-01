Resultados contra el crimen, a corto plazo: Anaya

México

Ricardo Anaya, precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, se define como una persona con un deseo profundo de transformar al país, su prioridad es su trabajo, pero sin descuidar a la familia, por eso lleva a sus hijos al colegio dos veces a la semana.

El panista dice que José Antonio Meade está “desesperado” y por eso hace descalificaciones en su contra. De Andrés Manuel López Obrador prefiere no abundar.

Meade dice que tiene un perfil como para guía de turistas

Creo que está desesperado. Hay incluso un rumor de que van a cambiar de candidato, porque no está prendiendo y me parece que en esa desesperación está cayendo en este tipo de descalificaciones. Ahora resulta que está mal que una persona hable distintos idiomas. Me parece que puede servir para hacer un buen trabajo en la Presidencia, si a él le parece un defecto está equivocado.

¿Por qué no le da crédito a AMLO cuando se habla de que lo quieren sacar de la contienda?

Lo que creo es que hay un dilema, hay una gran pregunta para los electores, ¿continuidad o cambio? Creo que el PRI no merece seguir gobernado. Con otras alternativas podemos coincidir en el diagnóstico, pero planteamos soluciones muy diferentes.

¿Qué le ha fallado para alcanzar López Obrador, que está arriba en las encuestas?

Estoy convencido de que vamos muy bien, estamos avanzando, no tengo ninguna duda, el 1 de julio de 2018 vamos a ganar la Presidencia y vamos a dar el cambio que se merece, es un proceso largo.

¿De qué estrategia habla cuando dice que la inseguridad se debe combatir con menos balas?

El primer paso es acabar con la corrupción. Mientras tengamos fiscales que son narcos y gobernadores coludidos con criminales, la gente queda a su suerte y habrá problemas de inseguridad. Necesitamos más inteligencia y menos balas. Toda la tecnología que está a disposición del Estado se debe utilizar para recuperar la paz. Se confunde descabezar con desmantelar, hay que utilizar la inteligencia para mapear a organizaciones criminales y sin un solo golpe se desmantelan. Aquí se descabeza a las organizaciones para decir: “Ya detuvimos a la cabeza”, pero no acaba con el problema, porque los de abajo se empiezan a disputar el control y liderazgo.

¿Tres años son suficientes para combatir la inseguridad?

Uno debe estar consciente de que va a tomar tiempo resolver el problema, pero puede haber resultados a corto plazo.

De la gestión de Peña, ¿qué destaca y cuál es su principal crítica?

Son dos cosas: corrupción e ineficacia. Primero, ha habido mucha corrupción, es un problema grave. Y ahí está la falta de resultados, los sueldos son bajos y la inseguridad ha aumentado.

¿Apoyará la legalización de la mariguana para frenar la violencia?

Ese es un debate que se tiene que dar con responsabilidad. Implicaría debilitar financieramente al crimen, pero puede provocar problemas de salud pública. Creo que ahora, en el corto plazo, la legalización de las drogas no resolverá el problema.

¿Dará seguimiento a la propuesta de los matrimonios igualitarios?

Lo que hemos dicho es que la Suprema Corte ya resolvió el tema y se debe de respetar.

¿Y la legalización del aborto?

No es tema de la plataforma. Cada partido conserva sus principios, conserva su visión y hacer modificaciones en esa materia no está en la plataforma. De entrada, ese no es un tema nacional.

¿Cuál será su propuesta para replantear la relación con EU?

Tiene que ser de respeto y de reciprocidad. Tenemos que recuperar la posición de dignidad frente al mundo. Nunca más México se volverá poner de tapete frente a un gobierno extranjero, como lamentablemente ocurrió en esta administración.

¿A los "rebeldes" los llamará a dejar el PAN, como lo hizo Lozano?

No me voy a distraer, porque parece que los problemas del país son lo suficientemente graves para que nos vayamos a detener con este tipo de cosas.

La hazaña de Anaya fue muy controvertida en Twitter...

Al PRI le molesta mucho cuando publicamos cosas de la familia, porque al final a la gente le da confianza y el PRI, con una serie bots, se dedicó a estar molestando.

¿Quiere demostrar que es una persona como cualquier otra?

No es que lo quiero demostrar, es lo que soy y no tengo ningún inconveniente de que se conozca mi vida personal.