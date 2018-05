En Edomex van 70 renuncias a candidaturas locales: IEEM

Toluca

La consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), María Guadalupe González Jordán, informó que hasta el momento han registrado la renuncia de la menos 70 aspirantes a regidores o presidentes municipales, quienes serán sustituidos.

Además señaló que algunos candidatos de Encuentro Social, por ejemplo, han solicitado apoyo para ser protegidos.

"Las renuncias no son por inseguridad, no han referido que sea por violencia o les haya entrado el miedo, son por cuestiones personales y con toda la conciencia de hacerlo".

A diferencia de otros procesos electorales -manifestó- en este se ha dado el mayor número de renuncias, en otros años se habían registrado alrededor de 20.

"Hasta ahorita solo son 70, aunque el número irá cambiando porque las renuncias pueden darse hasta 20 días antes de la elección; pueden aumentar".

Aunque hay zonas como el sur que registran cierto grado de violencia -apuntó- las autoridades estatales han estado muy atentas para brindarles el apoyo y evitar los actos de violencia durante el proceso.

"Firmamos una carta y durante toda la jornada estarán muy atentos, durante la jornada mandarán muchos elementos para evitar cualquier tipo de enfrentamiento aunque no vislumbramos una elección violenta. Los procesos han sido exitosos porque el apoyo que nos dan y en está ocasión saldremos adelante".

Durante su reunión con integrantes del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), apuntó que el gran reto es que los casi 90 millones de mexicanos voten en este proceso electoral, sin embargo, las estadísticas en las últimas elecciones marcan una baja participación.

Los más de renuentes -dijo- son los jóvenes que representan el 30 por ciento de la lista nominal.

"Los de 18 a 29 años son los que más renuencia tienen, por ello estamos trabajando arduamente en las universidades y preparatorias, llevando a cabo conversatorios para informarles y resolver sus dudas".

En las últimas elecciones de gobernador y ayuntamientos -detalló- los jóvenes tuvieron un abstencionismo menor al 50 por ciento, salvo la última que fue del 53 por ciento.

Las principales razones por las que no participan -agregó- es porque no creen en los políticos porque muchas veces no cumplen lo que prometen, no cubren sus necesidades y porque piensan que las cosas no van a cambiar.

Aunque en algunos casos las campañas y los promocionales negros contribuyen al abstencionismo -dijo- la ley lo permite y lo que quieren los jóvenes son resultados que les permitan salir adelante y cubran sus necesidades.

LC