Renuncia ex diputado federal al PRI-Oaxaca

Oaxaca

El ex secretario general de Gobierno del ex gobernador Ulises Ruiz, ex líder cenecista y ex diputado federal priista, Manuel García Corpus renunció al PRI, tras 36 años de militancia en ese partido y confirmó que será candidato a la primera fórmula al Senado de la República por el PRD.

En conferencia de prensa, indicó que si abanderará a la coalición Por México al Frente, a pesar de las inconformidades que ha generado entre un grupo de perredistas.

Reprochó que quienes están al frente hoy del PRI estatal, olvidaron a la militancia y a la gente de las bases. Nunca se valoró a los mejores cuadros, y que se privilegió la designación de compadrazgos y ventas de candidaturas.

Adelantó que con él se van del PRI también miles de priistas.

Detalló que su designación la realizó el Consejo Político Nacional, por lo cual le despreocupa que Eva Diego, Sergio López Sánchez y José Antonio Estefan Garfías impugnen su registro.

"Yo tengo amigos en el PRD y ellos respaldaron mis aspiraciones para competir por el Senado.

"Los otros están en su derecho de impugnar, sin embargo, es una designación directa del Consejo Político Nacional sin intervención alguna de Ulises Ruiz", refirió.

Confió en que ganará las elecciones del próximo 1 de julio, porque no tiene adversario de su tamaño enfrente, y llamó a los perredistas a la unidad y sumar de cara a las elecciones.

"El PRI apuesta a que se divida su oposición, no les permitamos que nos ganen el paso, cuando unidos, PAN y PRD ya logramos arrebatarles la gubernatura".

MMR