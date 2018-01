Bejarano acusa a Mancera de ser cómplice de la violencia en precampañas

Ciudad de México

René Bejarano, líder del Movimiento Nacional por la Esperanza, responsabilizó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, de la violencia que se vive en la capital durante el periodo de precampañas electorales, pues dijo que al no aplicar la ley se vuelve cómplice.

TE RECOMENDAMOS: Se enfrentan seguidores de AMLO y trabajadores de Coyoacán

Consideró "absurdo" y "demagógico" que se firme un pacto de civilidad sin cumplir con la ley, pues a la fecha no se ha separado de sus cargos ni se ha detenido a ninguno de los presuntos funcionarios delegacionales en Coyoacán que intentaron reventar un mitin de la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum.

"Si el gobierno no actúa para atajar la impunidad, el gobierno va a ser el responsable, junto con quienes actúen de esa manera, y es demagogia firmar un pacto de civilidad si no se hace cumplir la ley y si no se actúa en contra de los responsables", acusó en conferencia de prensa.

"Los funcionarios públicos que fueron a golpear a periodistas y vecinos incurrieron en responsabilidad y según el Código Penal son hasta sancionables al doble de los ciudadanos y sabemos que lo único que se dice es que la Contraloría ya está investigando, ni siquiera los han separado de sus cargos, no han actuado de ninguna manera, los pretenden encubrir", agregó.

Bejarano dijo que se debe consignar a los individuos que aseguraron haber sido contratados por Morena para provocar la violencia, pues sus declaraciones fueron falsas, ya que ni el domicilio que proporcionaron ni el lugar de trabajo que refirieron son verdaderos.

En el evento, integrantes de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) de la delegación Álvaro Obregón renunciaron al PRD y anunciaron intención de trabajar a favor de Claudia Sheinbaum en la ciudad y de Andrés Manuel López Obrador, a nivel nacional.

Julio Colín Arriaga, quien también renunció a su cargo como director territorial de Las Águilas en el gobierno delegacional, así como Ana María Hernández López, Márgaro Carbajal, Maribel Espinosa, Julio César Castillo y Enrique Flores Piña, entre otros.

OVM