No hay diferencias de fondo entre Morena y el PES: AMLO

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay diferencias ideológicas y políticas entre Morena y el Partido Encuentro Social, al registrarse como precandidato presidencial del PES, como parte de la coalición Juntos Haremos Historia.

"Como una muestra de que no hay diferencias de fondo en lo político y en lo ideológico, entre lo que yo represento y lo que inspira a Encuentro Social, podría decir que suscribo al pie de la letra lo que aquí ha expresado Hugo Eric Flores Cervantes".





López Obrador defendió nuevamente la coalición con el PES y dijo que "no es de ultradercha el Partido Encuentro Social con el que nos aliamos".









López Obrador dijo a los asistentes a su registro que los propósitos principales de “nuestra lucha” son la honestidad, la justicia y la paz; aprovechó la reunión con militantes y simpatizantes para hablar de la religión.

"Vamos a buscar el diálogo, diálogo ecuménico, entre las iglesias cristianas, diálogo interreligión entre las iglesias de todas las religiones, y diálogo también entre religiosos y no creyentes, y no va a ser diálogo para la tolerancia, porque no es soportar al otro, va a ser diálogo para respetar a nuestros semejantes", explicó.

Antes, Hugo Erick Flores, presidente de Encuentro Social, aseguró que hace cinco años "respaldamos la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y no se ha dicho".

"Han surgido muchos comentarios de lo que es Encuentro Social, ahora hasta de ultraderecha somos, ¡qué barbaridad!, pero lo que no se ha dicho o no se ha querido reconocer es que Encuentro Social está prestando oídos a millones de mexicanos, a miles de simpatizantes que quieren un cambio político en el país y es por eso que tomamos esa decisión valiente", dijo el presidente del PES.

AA