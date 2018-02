Alcaldesa de Altamira, buscará reelección

Altamira

No me voy a distraer ni a atacar a nadie, dijo Alama Laura Amparán, alcaldesa de Altamira, confirmó que buscará la reelección por el PAN a la presidencia municipal. Reconoció la distinción que le hace el Partido Acción Nacional, por eso accedió a registrarse, pero todavía analiza si deberá o no pedir licencia.

Asimismo, aseguró que no se va a distraer de sus ocupaciones, ni va a realizar ataques, pues el objetivo es seguir trabajando.

ELGH